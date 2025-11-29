WWE SURVIVOR SERIES 2025 .— Durante todo 2025, CM Punk, Roman Reigns y Jey Uso han sostenido una cruenta rivalidad con The Vision. A ella se sumaron Cody Rhodes, Drew McIntyre y, eventualmente, Jimmy Uso, lo que elevó el conflicto hasta llevarlo a un punto de no retorno. La situación estalló entre el 7 y el 14 de noviembre, con el regreso de Lesnar atacando a Punk y Rhodes, el retorno inmediato de Reigns para enfrentarlo y la confirmación de los equipos definitivos para Survivor Series: WarGames: Punk, Reigns, Rhodes y The Usos contra Bron Breakker, Logan Paul, McIntyre y el inesperado Brock Lesnar, en una batalla que sólo puede resolverse dentro de los dos rings enjaulados. La acción de WWE se emite desde el Petco Park, en San Diego, California.

El cartel completo de WWE Survivor Series: WarGames San Diego es:

WWE Survivor Series WarGames 2025