3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 24 de noviembre 2025

WWE RAW 24 DE NOVIEMBRE 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Survivor Series, y que fue la última aparición de John Cena en un programa semanal. En el evento estelar, tuvimos un careo entre los dos equipos que participarán en el WarGames varonil, con Brock Lesnar y Roman Reigns revelándose como los últimos integrantes de cada elenco.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – The Usos vs. Logan Paul y Drew McIntyre

Se hizo largo (quizás se alargó para ayudar después de que la lesión terminara el combate anterior antes de tiempo) y no había muchas dudas sobre el resultado final. Al final, WarGames casi siempre tendrá a los villanos con la ventaja y, dadas las alineaciones, sería una locura tomar una dirección diferente. No fue un mal combate, pero habría estado bien si duraba cinco minutos menos.

► 1 – Penta vs. Solo Sikoa

La lucha culminó de forma abrupta por la lesión de Penta tras aplicar una rana durante la pausa comercial. Si solo vemos la parte televisada, entonces no se vio casi nada del combate.

LO MEJOR

► 3– Listos para WarGames

El segmento de apertura fue sólido, con una buena promo de Roman Reigns, Cody Rhodes y CM Punk. Luego, llegó el estelar que permitió a los rudos hacerse con la ventaja para WarGames y el caos que siguió tras el combate. Sin añadir nada nuevo, fue un buen avance previo a la lucha dentro de la estructura de acero.

► 2- Rey Mysterio vs. JD McDonagh



Rey Mysterio sigue luciendo bien contra casi cualquier rival en el ring, y ese fue el caso aquí. Ayuda que McDonagh haya mejorado rápidamente en las últimas semanas, lo que resultó en una lucha bastante buena. El final fue un poco flojo, pero al menos Rey consigue una victoria antes de lo que debería ser un gran enfrentamiento con Dominik en un futuro próximo.

► 1- Gunther vs. Carmelo Hayes

Lo mejor de Je’Von Evans es que sabe luchar como alguien más pequeño, lo que significa que va más allá de su impresionante físico. Como no es muy grande, es fácil empatizar con él y se adapta perfectamente a ese estilo, que era preciso en este combate. Además, la actuación de Gunther fue genial como siempre, con Evans luciendo como una promesa muy seria.