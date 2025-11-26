3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 25 de noviembre 2025

por
3x3 WWE NXT 25 de noviembre 2025 | NXT Gold Rush, segunda noche

WWE NXT 25 DE NOVIEMBRE 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Deadline. En el segmento estelar, Miles Borne derrotó a Trick Williams y competirá en NXT Deadline.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 25 DE NOVIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 1- Sin mucho drama para los Iron Survivors

NXT tendrá los Iron Survivors de vuelta en Deadline, pero a diferencia de ediciones anteriores, solo hubo un combate clasificatorio entre Miles Borne y Trick Williams. El resto, fueron anunciados por John Cena, pero no hubo mayor drama, ni siquiera en el elenco femenil, donde hay más talento.

LO MEJOR

► 3- Jackson Drake vs. Sean Legacy

Un buen combate. Aunque muchos no sepan mayor cosa sobre Evolve como marca, pero estos dos chicos definitivamente abrieron los ojos de algunos, y ambos contendientes desplegaron ofensivas interesantes aquí.

► 2- Miles Borne vs. Trick Williams

WWE NXT 25 noviembre 2025.
Myles Borne.

Un evento principal sólido, y el hombre indicado ganó. Con Williams prácticamente en camino al elenco principal, no tiene mucho más que hacer en NXT, y Miles Borne ocupa su lugar como quinto y último hombre en la lucha Iron Survivor en Deadline.

► 1– Kelani Jordan vs. Lei Ying Lee vs. Jordynne Grace

WWE NXT 25 noviembre 2025.
Léi Ying Lee.

Puede haber mucha satisfacción en ciertos fanáticos por Lei Ying Lee, no solo porque haya ganado el título, sino por el camino que recorrió para llegar hasta aquí. Esta lucha fue increíble, ya que las tres mujeres lo dieron todo en el ring, aunque sorprendió un poco que Lee ganara el título, siendo la menos opcionada aquí.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

Archivo de artículos