3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLII

WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLII.— Este sábado se llevó a cabo un nuevo especial de WWE, Saturday Night’s Main Event. En el combate estelar, tuvimos la última lucha de la carrera de John Cena.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLII

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWW SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLII, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Luchas debieron durar más

La lucha entre Oba Femi y Cody Rhodes (lo analizaremos a continuación) y la de AJ Styles y Dragon Lee contra Je’Von Evans y Leon Slater debieron durar más de lo que duraron, independiente de que los resultados hayan sido los correctos. Apenas estaban tomando ritmo, especialmente en el primer combate.

► 1- Oba Femi vs. Cody Rhodes

Suponemos que así es como se sale del dilema de quién debería ganar este combate. Apenas estaba entrando en ritmo hasta la llegada de Drew McIntyre, pero bien podíamos haberlo visto en un Raw o un SmackDown.

LO MEJOR

► 3- Sol Ruca vs. Bayley

Sin duda, Sol Ruca tuvo su propia exhibición, y quienes no la conocían a ella y su increíble atletismo ahora lo saben. Bayley hizo su habitual buen trabajo en el ring y demostró ser un buen complemento para la joven estrella.

► 2- AJ Styles y Dragon Lee vs. Je’Von Evans y Leon Slater

No entendemos por qué no se le dio más tiempo a este combate, pues necesitaba ser aún mejor. Sin embargo, para lo que obtuvimos, fue increíble. Slater y Evans demostraron su potencial aquí, pero al final los campeones salieron victoriosos.

► 1– John Cena vs. Gunther

La pompa y solemnidad, las imágenes y los sonidos por sí solos hicieron de este combate una experiencia única. El combate en sí no fue el mejor que ninguno de los dos haya tenido en sus respectivas carreras, pero se centró más en la historia que en lo que sucedió físicamente en el ring. Desde el punto de vista narrativo, este combate fue increíble, ya que los fans estaban muy involucrados, y se sentía que, cada vez que Cena conectaba el AA o incluso el leg drop desde la tercera cuerda, podría salir con una victoria. Pero Cena no fue egoísta y no estaba destinado a ser así, así que Gunther ha retirado a Cena y Goldberg en este mismo año. Dicho esto, después de 23 años, solo nos queda decir ¡GRACIAS, CENA!