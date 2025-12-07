3×3: Lo mejor y lo peor de NXT DEADLINE 2025

NXT DEADLINE 2025.— Este sábado se llevó a cabo un nuevo especial de NXT, Halloween Havoc. En el segmento estelar, Je’Von Evans fue el ganador del Iron Survivor varonil.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT DEADLINE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT DEADLINE 2025, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Izzi Dame vs. Tatum Paxley

Se trataba más de las emociones y la narrativa que de cualquier otra cosa, ya que Paxley encontrará un amigo tarde o temprano, y eso debería darle un giro interesante a todo, aunque es difícil predecir quién será. Aparte de eso, Paxley se siente definitivamente más estrella que antes, lo cual es algo bueno.

► 1- Ethan Page vs. Mr. Iguana

Esto empezó a mejorar a mitad de la lucha y los fans estaban entusiasmados con lo que hacía Iguana. Sin embargo, al mismo tiempo, era difícil imaginar que un luchador como Mr. Iguana fuera quien pusiera fin al impresionante reinado de Page. Page es una buena opción para un rudo y podría ascender rápidamente en la cartel (dentro del elenco principal) una vez que pierda el título.

LO MEJOR

► 3- Ricky Saints vs. Oba Femi

Así debería haber sido, ya que Saints atacó a Femi con todas sus fuerzas, pero al final no pudo con el monstruo. Oba Femi se siente la estrella más grande y dominante de los últimos tiempos, y recuperar el título es una decisión lógica, aunque no sabemos de quién se supone que le arrebatará el título.

► 2- Iron Survivor varonil

No tuvo tanto dramatismo como la edición femenil, pero la victoria de Evans aquí se relaciona con lo que sucedió el año pasado, cuando estuvo a punto de ganar. Evans está en un punto en el que necesita ganar algo y existe la posibilidad de que lo consiga contra Femi. Fue otro combate repleto de acción y el salto desde el cajón fue genial. Otro combate sólido con el ganador perfecto.

► 1– Iron Survivor Femenil

Estas cosas funcionan de maravilla y lo hicieron casi la perfección. Todo se basaba en el drama y en intentar controlarlo todo a la vez, y lo consiguieron. La victoria de Grey es un momento tremendo para ella, ya que parece que están listos para impulsarlo. Si está lista, sin duda vale la pena intentarlo con la Campeona Evolve.