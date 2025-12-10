3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 9 de diciembre 2025

WWE NXT 9 DE DICIEMBRE 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Deadline. En el segmento estelar, Oba Femi derrotó a Je’Von Evans y retuvo el Campeonato NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 9 DE DICIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Tony D’Angelo

¿Cuál es el propósito de Tony D’Angelo? y ¿Es rudo o técnico?, son las dos preguntas que han surgido en torno a las últimas presentaciones del Don de NXT. En Deadline, atacó a JeVon Evans, mientras que este martes atacó a Ethan Page, cuando precisamente esperábamos que estuviera presente en el estelar; sin embargo, no apareció allí.

► 1- Apresurado canje

Cuando vimos que Je’Von Evans iba a canjear su oportunidad titular para el programa de esta noche y no esperaría hasta New Year’s Evil, dio la impresión de que iba a tener finalemente su título y a Oba Femi lo veríamos en el elenco principal; sin embargo, nada de eso sucedió y Femi sigue siendo el Campeón, quitándole un poco de propósito a la victoria del Joven OG en Deadline.

LO MEJOR

► 3- Sol Ruca vs. Wren Sinclair

Una victoria para Ruca antes de su combate contra Bayley este sábado, que sin duda será interesante. Sinclair brilló y tuvo su ofensiva, pero estaba aquí para perder.

► 2- Kelani Jordan vs. Jordynne Grace

Estas dos mujeres tienen una química increíble, ya que han compartido el ring en muchas ocasiones, y esta lucha fue muy buena. Habrá que ver qué hay planeado para Kelani luego de que Jordynne llegue al elenco principal.

► 1– Oba Femi vs. Je’Von Evans

Un combate de hombre grande y poderoso contra hombre pequeño y ágil realmente bueno, y un gran combate de evento principal. No sabemos cuánta gente creyó que Evans ganara el título tan pronto después de que Femi lo reconquistara, pero eso no le restó intriga ni suspenso a todos los finales falsos que vimos.