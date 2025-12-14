El Hijo del Santo dice adiós a la lucha libre, tuvo su último combate

El Palacio de los Deportes fue escenario de una noche histórica con la función de despedida del Hijo del Santo, quien cerró su gira del adiós en la Ciudad de México acompañado por leyendas, rivales, emblemáticos y nuevas generaciones. El evento también marcó un momento clave para Santo Jr, quien salió victorioso en su primera lucha de apuestas.

Como en los grandes tiempos de la lucha libre nacional, el Palacio de los Deportes volvió a vibrar con una función cargada de simbolismo. La despedida del Hijo del Santo reunió a figuras históricas y talentos emergentes para rendir homenaje a una carrera que marcó época, en la que el Enmascarado de Plata construyó un legado propio dentro y fuera del ring.

El combate estelar unió al Hijo del Santo con LA Park y Último Dragón para enfrentar a Dr. Wagner Jr., Texano Jr. y Hijo de Fishman. Más allá del resultado, el foco estuvo en las últimas muestras del repertorio del continuador de la leyenda, quien recurrió tanto a recursos aéreos como al tope suicida, como a su clásica llave “A Caballo” para sellar la victoria.

Desde el inicio, los rudos impusieron condiciones con un castigo constante sobre el plateado. El Hijo de Fishman tomó el duelo de manera personal, mientras el réferi añadió el toque polémico al encuentro, incluso castigando a LA Park.

El dominio rudo parecía absoluto, pero el coro del público devolvió la fuerza al Santo, quien reaccionó impulsado por la ovación. Los científicos equilibraron las acciones y llevaron la lucha a un punto álgido.

El tradicional vuelo del Santo encendió la arena, mientras Texano Jr. y Último Dragón protagonizaban un choque de estilos. Al final, con la clásica “de a caballo”, El Hijo del Santo rindió al Hijo de Fishman para sellar su última victoria profesional.

Tras la lucha, el Hijo del Santo tomó el micrófono para agradecer a los aficionados que lo acompañaron en su último combate, reconociendo que con esa función se cerraba definitivamente un capítulo fundamental en la historia de la lucha libre mexicana.

Además, dejó un emotivo mensaje para el heredero del nombre:

“Así como mi papá me dejó con ustedes, hoy yo les dejo a mi hijo”

INTENTEN NO LLORAR 😭 Así se despide El Hijo del Santo; la leyenda de la lucha libre mexicana se retira de los cuadriláteros dejando su legado y el de su padre por todo lo alto. ¡Hoy presenciamos historia pura! pic.twitter.com/S77MHYwWo3 — Estadio Deportes (@EstadioDxts) December 14, 2025

► El relevo generacional también dejó huella

La velada también tuvo un momento decisivo para Santo Jr., quien disputó su primera lucha de apuestas frente a Ángel Blanco Jr.. A pesar de su corta trayectoria, el heredero del Plateado respondió a la presión en un duelo intenso, en el que terminó con la máscara dañada y sangrando, pero logró imponerse para quedarse con la cabellera del veterano.

► ¿Qué pasará ahora?

Con la despedida definitiva del Hijo del Santo, el foco se traslada a la nueva generación que busca honrar ese legado. La victoria de Santo Jr. en una lucha de alto riesgo refuerza su camino como el siguiente portador del nombre más emblemático de la lucha libre mexicana.

► Resultados completos de la Última Lucha del Santo

Lucha de Juniors: Tigre Blanco, Máscara Sagrada NG y Puma King vs Ciclón Ramírez, L.A. Park Jr. y Hijo de L.A. Park

Ganadores: Ciclón Ramírez, L.A. Park Jr. y Hijo de L.A. Park.

Tigre Blanco, Máscara Sagrada NG y Puma King vs Ciclón Ramírez, L.A. Park Jr. y Hijo de L.A. Park Ciclón Ramírez, L.A. Park Jr. y Hijo de L.A. Park. Relevos Australianos: Puerkiza Extrema vs Charly Rockstar (Manson), Cuervo y Scoria

Ganadores: Puerkiza Extrema.

Puerkiza Extrema vs Charly Rockstar (Manson), Cuervo y Scoria Puerkiza Extrema. Triangular de Parejas: Bobby Lee y Rey Mictlán vs Las Shotas (Mamba y Diva Salvaje) vs Mexican Powers Pioneros (Juventud Guerrera y Psicosis)

Ganadores: Juventud Guerrera y Psicosis.

Bobby Lee y Rey Mictlán vs Las Shotas (Mamba y Diva Salvaje) vs Mexican Powers Pioneros (Juventud Guerrera y Psicosis) Juventud Guerrera y Psicosis. Lucha Legendaria de Mujeres: Lady Apache y Julissa Mexa vs Gatubela y LuDarK

Ganadoras: Lady Apache y Julissa Mexa.

Lady Apache y Julissa Mexa vs Gatubela y LuDarK Lady Apache y Julissa Mexa. Minis y Micro Estrellas: Mini Tigre Blanco, Micro Súper Nova y Micro Texano vs Mini Psicosis, Mini Rey Espectro y Micro Malportado

Ganadores: Mini Tigre Blanco, Micro Súper Nova y Micro Texano.