3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 8 de diciembre 2025

WWE RAW 8 DE DICIEMBRE 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya demajos Survivor Series atrás. En el evento estelar, tuvimos una promo de The Vision y la posterior paliza a LA Knight.

WWE RAW 8 DE DICIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Poco para Saturday Night’s Main Event

Si bien hubo una promo de Gunther y lo combates anunciados para Saturday Night’s Main Event, no se sintió como si se estuviera preparando para esta importante noche, que será la última en la carrera de John Cena, que incluso tuvieron que rellenarlo con varios segmentos sobre el 17 veces Campeón Mundial.

► 1 – Segmento final

No se entendió mucho lo que sucedió tras el combate estelar, con Paul Heyman tomando el micrófono durante los comerciales, y una promo de The Vision que no aportó mayor cosa salvo confusión. Se sintió como un segmento para rellenar el tiempo de programa.

LO MEJOR

► 3– Roxanne Perez vs. Lyra Valkyria

Una lucha decente entre dos rivales que se conocen bien y que no decepcionan. La interferencia de Liv Morgan fue anticlimática, aunque entendible.

► 2- LA Knight vs. Logan Paul



El combate se sintió como que LA Knight es un técnico tan imparable y querido que tuvieron que eliminarlo. El combate fue decente, sin ser nada extraordinario, en el que vimos a Logan Paul mejorar en cada presentación, sin que tuviéramos que presenciar alguna maniobra viral.

► 1- AJ Styles y Dragon Lee vs. War Raiders

Un combate entretenido. AJ Styles y Dragon Lee forman un buen equipo y sigue siendo divertido verlos mientras su reinado continúa, con un potencial gran combate previsto para este fin de semana contra Je’Von Evans y Leon Slater. Los War Raiders volvieron después de mucho tiempo a la televisión y no se sintió como si fueran a ganar aquí.