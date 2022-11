3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 7 de noviembre 2022

WWE RAW 7 DE NOVIEMBRE 2022 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, el primero luego de Crown Jewel. En el estelar, Seth Rollins logró sobreponerse al canje del maletín de Austin Theory y retuvo el Campeonato de los Estados Unidos.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – Primer segmento largo

Está bien que The Bloodline sea lo mejor que tiene la WWE en este momento, pero sin Sami Zayn ni Roman Reigns, podrían ser un grupo cualquiera. Ahora, aunque la adicíon de The New Day le dio sentido y la promo de Xavier Woods fue muy buena, la presencia de Riddle descarriló todo e hizo que, junto al combate, se convirtieran en 40 minutos muy largos.

► 2- El público

Entre la primera media hora de un largo segmento, en conjunto con un público falto de reacción, el programa se hizo bastante largo. Como en pocos lugares, el público reaccionó poco o nada en situaciones que en otro sitio hubiéramos escuchado algún tipo de ruido. Salvo el abucheo a Damage CTRL y el tarareo de la música de Rollins durante el «primer» intento de reto abierto, la actuación de quien se congregara a la sede del reciente Monday Night Raw fue bastante pobre y criticable.

► 1- Canje fallido por un título secundario

Era conocido de que, sin Vince McMahon al mando, el impulso de Austin Theory se vería afectado; sin embargo, su idilio con el maletín de Money in the Bank terminó de la peor manera posible: perdiéndolo en una lucha por un título secundario. Al menos hubiera ido por el Campeonato NXT para que al menos pueda considerarse estar en la cima de algo, pero en este punto le hubiera resultado mejor aceptar el reto abierto de Rollins. Un desperdicio de canje, y no por el resultado adverso que sufrió Austin Theory.

LO MEJOR

► 3- Adiós Campeonato 24/7

Nikki Cross derrrotó a Dana Brooke en la primera aparición del Campeonato 24/7 en la era de Triple H. Al parecer, esta podría ser la última luego de que viéramos a Cross lanzar su título recientemente ganado a la basura, o bueno eso intentó hacer porque cayó fuera del tacho. De ser así, se pone punto final a uno de los títulos más irrelevantes en la historia de WWE, y que simplemente será recordado por las ocurrencias de R-Truth.

► 2- Inicia la ruta hacia Survivor Series WarGames

Aunque fue un poco forzado, el grito de Bianca Belair para decir «WarGames» no se sintió como los de William Regal, a quien pareció intentar imitar. En todo caso, se dio la obviedad de ponerlas en uno de los combates de WarGames que se llevará a cabo en tres semanas, con tres nombres todavía por confirmarse. Salvo Candice LeRae que podría llenar uno de los huecos, los otros dos lucen intrigantes. Mención aparte la interacción entre Asuka e Iyo Sky en un perfecto japonés.

► 1- The Bloodline vs. The Usos y Matt Riddle

Una lucha que resultó cumpliendo lo que prometía en el papel. Buena y que permite avanzar la rivalidad por el Campeonato Indisputable de Parejas, cuya lucha se dará este viernes en SmackDown. Además, fue bastante inteligente el no involucrar a ninguno de los cuatro contendientes en el resultado de esta lucha de relevos.