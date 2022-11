NOAH: Cartel «Global Honored Crown» Todos los títulos en juego

Pro Wrestling NOAH dio a conocer el cartel completo de la primera de dos funciones especiales que ofrecerá en el Tokyo Korakuen Hall, el día 10 de noviembre.

► «Global Honored Crown»

En esta ocasión, los cinco campeonatos GHC (Global Honored Crown) se pondrán en disputa; a este programa se une sólo un combate dark match donde los jóvenes Yoshiki Inamura y Kai Fujimura se medirán a Yasutaka Yano y Taishi Ozawa.

El primer cetro en juego, The Noah Junior Regulars (Atsushi Kotoge y Seiki Yoshioka) expondrán el título por segunda ocasión contra una dupla de Kongoh Juniors; esta vez los retadores son Shuji Kondo y Hajime Ohara.

Ninja Mack, el flamante monarca de Peso Jr. GHC, tendrá su primer compromiso titular, exponiendo el cinturón ante su compatriota Dante Leon.

Satoshi Kojima y Takashi Sugiura enfrentarán al Funky Express (Mohammed Yone y Akitoshi Saito) en la segunda ocasión que pondrán en juego el Campeonato de Parejas GHC..

El veterano gladiador Masakatsu Funaki tendrá el séptimo compromiso titular, en esta ocasión ante el luchador mexicano de tercera generación, Hijo de Dr. Wagner Jr.

En el turno principal, Kaito Kiyomiya responderá al reto que hiciera Timothy Thatcher por el Campeonato de Peso Completo GHC. Será la primera ocasión en su segundo reinado, que expone su cetro.

El cartel completo queda así:

NOAH «GLOBAL 2 DAYS WRESTLE UNIVERSE PRESENTS GLOBAL HONORED CROWN», 10.11.2022

Tokyo Korakuen Hall

0. Yoshiki Inamura y Kai Fujimura vs. Yasutaka Yano y Taishi Ozawa

– GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Atsushi Kotoge y Seiki Yoshioka (c) vs. Shuji Kondo y Hajime Ohara

– GHC Jr. Heavyweight Title: Ninja Mack (c) vs. Dante Leon

– GHC Tag Team Title: Takashi Sugiura y Satoshi Kojima (c) vs. Mohammed Yone y Akitoshi Saito

– GHC National Title: Masakatsu Funaki (c) vs. Hijo de Dr. Wagner Jr.

– GHC Heavyweight Title: Kaito Kiyomiya (c) vs. Timothy Thatcher