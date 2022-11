3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SmackDown 4 de noviembre 2022

WWE SMACKDOWN 4 DE NOVIEMBRE 2022 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y seguimos rumbo a Crown Jewel. En el combate estelar, Gunther derrotó a Rey Mysterio y retuvo su Campeonato Intercontinental WWE.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 4 DE NOVIEMBRE 2022

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Shayna Baszler vs. Natalya

Si bien Shayna volvió a sus días de «matona», y muchos aplaudimos eso, el combate contra Natalya no fue tan bueno como se esperaba de estas dos veteranas.

► 2– Los comerciales

Evidentemente los cortes comerciales son necesarios en una transmisión de TV, pero en tres de los cuatro combates simplemente se sintió cómo cambió el flujo de los mismos, cuando generalmente en estos tramos no suelen ocurrir cosas relevantes. Esto, evidentemente también afectó en el encuentro estelar, que fue muy bueno.

► 1– Faltó construcción hacia Crown Jewel

Sin Drew McIntyre, Karrion Kross ni Roman Reigns, la construcción para Crown Jewel únicamente se centró en la división de parejas, en lo que resultó siendo un segmento olvidable con The Usos y The New Day.

LO MEJOR

► 3– Ricochet vs. LA Knight

Fue un buen combate, con un LA Knight que se está consolidando como uno de los principales rudos luego de su fallido intento de «empresario». Ricochet jamás decepciona en el ring.

► 2– Liv Morgan

La nueva actitud de Liv Morgan está teniendo reacciones positivas en el público y eso es bastante bueno, aunque está de ver hacia dónde desembocará. ¿Por qué esto no sucedió cuando fue Campeona?

► 1 – Gunther vs. Rey Mysterio

Como era de esperarse, buen combate de estos dos. La capacidad de Rey para seguir haciendo lo que hace a su edad y con todo el recorrido que lleva su cuerpo es increíble, y Gunther sabe cómo jugar al matón mejor que nadie. No estaría de mas una revancha en un evento premium ya que los comerciales no hicieron ningún favor.