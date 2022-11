5×5: Lo mejor y lo peor de WWE CROWN JEWEL 2022

WWE CROWN JEWEL 2022.— Este sábado se celebró WWE Crown Jewel 2022, un nuevo evento premium de WWE, y que contó con ocho encuentros. En el estelar, Roman Reigns derrotó a Logan Paul y retuvo el Campeonato Universal Indisputable WWE.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE CROWN JEWEL 2022

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Crown Jewel 2022, en orden descendente:

LO PEOR

► 4– Posible lesión de Jey Uso

Michael Cole referenció, durante el combate entre The Usos y The Brawling Brutes, que Jey Uso se habría fracturado la muñeca y que el lunes se sometería a una resonancia; no obstante, este apareció después para ayudar a Roman Reigns en el estelar y recibió impactos de los hermanos Paul, lo cual da a pensar de que la noticia no sería tan mala. Habrá que esperar, pero una baja de Jey Uso sería terrible para la historia de la mejor facción de WWE.

► 3– Oportunidades perdidas

La aparición de Bray Wyatt para intentar avanzar en su historia terminó siendo algo típico de un episodio de televisión y no de un evento premium, y algunos ya empiezan a perder la paciencia, porque se supone que en un evento de este tipo es cuando el avance debe ser significativo.

Por otra parte, dada la estipulación del Bianca Belair vs Bayley, parecía la oportunidad perfecta para que el título cambiara de manos, pero no hubo tal cosa, y dio la impresión de que Damage CTRL no logra su objetivo, que es apoderarse de todo el oro

► 2– Final de Bobby Lashley vs. Brock Lesnar

El combate fue muy intenso, y aunque Lesnar debía ganar este capítulo para forzar a un tercer combate, presumiblemente en WrestleMania 39, el final se vio muy raro, con un Lashley que resistió un F5, pero no el peso de su rival.

► 1 – Sin sorpresas

Contrario a lo que se esperaba, salvo la victoria de Damage CTRL, el resto de resultados fueron predecibles, aunque el desarrollo no necesariamente fue malo en todos los casos. Tampoco hubo regresos ni nada que induciera una dirección inmediata de cara a Survivor Series, que será en tres semanas, salvo la presencia de Nikki Cross.

LO MEJOR

► 5- Asuka y Alexa Bliss vs. Damage CTRL

Sin ser espectacular, esta lucha fue buena, con las cuatro contendientes desempeñando un buen papel, teniendo otro abrebocas del Asuka vs Iyo Sky. Aunque no se entendió los cambios titulares en los últimos días, pero estas cuatro en el ring siempre son una buena combinación, y la adición de Nikki Cross supone el arranque de lo que deberá culminar en Survivor Series.

► 4– Karrion Kross vs. Drew McIntyre

Esta ha sido una buena rivalidad que pasó por un mal encuentro en Extreme Rules, pero que aquí fue corregido y con creces. McIntyre obtiene una victoria para devolverle el impulso y un tercer capítulo entre ambos luce mandatorio. La interferencia de Scarlett influyó en esto y eso es bueno de ver para variar. Kross perdió, pero no fue doblegado, y esa era la forma de protegerlo, ya que en el régimen anterior hubiera sido otro el desenlace.

► 3– The Usos vs. The Brawling Brutes

Tuvieron buena acción, pero el anuncio de la lucha por el título de New Day para Smackdown de la próxima semana eliminó cualquier interés que pudieran haber tenido. La muñeca de Jey puede ser un problema, pero aún así lograron sacar adelante este encuentro, con Butch y Ridge luciendo muy bien como retadores. Este pudo haber sido uno de los mejores desempeños de Ridge Holland que hayamos visto.

► 2- Roman Reigns vs. Logan Paul

Logan Paul es la mejor celebridad que haya pisado jamás un ring de WWE. No había dudas de quién iba a ganar, pero ciertamente Logan Paul le añadió ganas y puso mucho drama en el combate, complicando a Roman Reigns mucho más de la cuenta. El público disfrutó con las locuras de Logan Paul, quien demostró que tiene el talento para convertirse en una gran estrella, si es que se lo propone. La adición de Jake Paul también funcionó aquí, despachando con bastante facilidad a los Campeones de Parejas WWE. Los hermanos Paul son unos verdaderos atletas.

► 1- Bianca Belair vs. Bayley

La violencia fue buena, y el final fue bastante creativo, aunque hubiera sido mejor si fuera al revés. En todo caso, ambas tuvieron un gran combate y aprovecharon la estipulación, salvo un par de imprecisiones que pudieron manejarlo bastante bien. Ahora, Bianca necesita una nueva oponente ahora.