3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 31 de octubre 2022

WWE RAW 31 DE OCTUBRE 2022 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya seguimos en la construcción rumbo a Crown Jewel. En el estelar, Asuka y Alexa Bliss derrotaron a Damage CTRL para convertirse en las nuevas Campeonas de Parejas WWE.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- ¿Hacia dónde irá Damage CTRL?

No sabemos si están ya pensando en el largo plazo y camino a Survivor Series, pero ciertamente el reinado titular de Dakota Kai e Iyo Sky llegó a su fin, y no fue tan bueno que digamos. La conversación que tuvieron tras bastidores con Nikki Cross no pareció ayudar mucho, y se perdió el ímpetu que llevaba la ex Campeona Raw en los últimos días, respecto a cuál será su rol ahora que ha vuelto a ser la de SANitY.

► 1- Roman Reigns y The Miz

Fue un segmento bastante raro, sin la presencia del resto de The Bloodline y, si bien sirvió para promocionar el combate de Crown Jewel frente a Logan Paul, la presencia de The Miz —por más entretenido que sea— no sabemos si realmente cumplía algún propósito aquí.

LO MEJOR

► 3- Johnny Gargano

El segmento de «investigación» de Johnny Gargano ciertamente trajo reacciones divididas, pero de alguna manera fue entretenido el hecho de ver cómo estableció una teoría de conspiración alrededor de The Miz y Dexter Lumis, a la vez que le servirá para poder establecer su rivalidad con el A-Lister. Aunque Tommaso Ciampa está fuera de acción, aún creemos que esta historia pueda tener algunas aristas a desarrollar y, por qué no, traer a Indi Hartwell a Raw.

► 2- Damage CTRL vs. Asuka y Alexa Bliss

Fue un buen combate en el que, salvo el inicio, las cuatro lucieron bastante bien, ya que el talento está allí. Es bueno ver a Alexa y Asuka ganar un título una vez más, y la movida no pareció sorprender mucho dado el deslucido reinado de las ahora ex Campeonas. Dicho esto, también nos dieron un buen abrebocas con las interacciones entre Asuka e Iyo Sky, quienes tienen muy buena química en el ring, y de quienes esperamos se enfrenten en un mano a mano en el futuro.

► 1- Austin Theory vs. Seth Rollins

Seth Rollins está luchando a un altísimo nivel, y ahora parece que se convertirá eventualmente en uno de los favoritos del público. A pesar de la derrota, Austin Theory también lució bien aquí, y ciertamente nos dieron el mejor combate de la noche.