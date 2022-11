El nuevo objetivo de Bobby Lashley después de Raw

Bobby Lashley no hizo prisioneros en Raw. Iba a luchar por el Campeonato de Estados Unidos contra Seth Rollins pero atacó a su oponente hasta que el combate no pudo llevarse a cabo. Más tarde, provocó que «El Visionario» venciera a Austin Theory cuando este estaba canjeando el maletín de Money in the Bank. Se diría que no está pensando con demasiada claridad «El Todopoderoso» teniendo en cuenta que arruinó una oportunidad titular y luego que Rollins perdiera el título ante Theory, quien sería un oponente más sencillo para él.

► El nuevo objetivo de Bobby Lashley

Pero esto tiene cierta explicación. Como explicaba después del programa en una entrevista entre bastidores, Lashley busca ahora patear el trasero de todos los luchadores que se le pongan delante. Eso sí, en su camino hacia recuperar el campeonato. Es interesante señalar que hizo una declaración parecida a la de Bray Wyatt en el sentido de que va a lastimar a la gente.

«No me importa nada de esto (haberle costado a Austin Theory su canjeo del maletín de Money in the Bank). Porque al final del día mi título (el Campeonato de Estados Unidos) me fue robado. Y desde este momento hasta que lo recupere voy a patear el trasero de todas las personas que se pongan en mi camino. No podría importarme menos. No me importa ganar combates ahora mismo, lo que me importa es lastimar a la gente, hacer pagar a la gente por lo que me hicieron. Porque cuando me pasó a mí todos estaban celebrando. A todo el mundo le pareció bien que Brock me atacara y Seth me robara el título. Pero ahora tienen problemas con que yo haya hecho lo que he hecho para volver arriba. No podría importarme menos. Ahora voy a divertirme pateando el trasero de todo el mundo hasta que recupere mi título«.