3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 2 de febrero 2026

WWE RAW 2 DE FEBRERO 2026.— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya vamos rumbo a Royal Rumble 2026. En el evento estelar, tuvimos una confrontación entre Roman Reigns y CM Punk, donde ya se pactó el combate para WrestleMania 42.

WWE RAW 2 DE FEBRERO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Bella Twins

Llegaron, anunciaron que van por el Campeonato Femenil de Parejas y nada más. A pesar de ser miembros del Salón de la Fama WWE, Nikki y Brie aún generan reacciones divididas, pero su promo no causó mayor impacto, e inclusive, solo abuchearon a Nikki mientras que a Brie la recibieron de mejor manera.

► 1 – El anuncio llegó muy pronto

Aunque se rumoraba que Roman Reigns iba a retar a CM Punk, esto finalmente se dio; sin embargo, a falta de Elimination Chamber, y de la posiblidad de ver a un Finn Balor pugnar por el título —como lo había manifestado en una promo grabada durante el programa— evidentemente WWE querrá seguir manteniendo el plan de Punk vs. Reigns, haciendo el eventual desafío de Bálor en un mero trámite.

LO MEJOR

► 3– Bronson Reed vs. Penta

Esto fue muy bueno, y Penta se mantuvo lo suficientemente fuerte como para que no fuera una victoria fácil. El mexicano tuvo que lidiar con The Vision para que Reed pudiera conectar el Tsunami, y luego la interferencia de Knight le dio la victoria. Nadie más que Knight salió victorioso por su ataque furtivo hacia el grupo, y además, ninguno recibió una cuenta de tres cuando no la necesitaban.

► 2- El Grande Americano vs. Je’Von Evans

No había forma de que esto fuera otra cosa que no fuera la participación del otro El Grande Americano, y eso no está nada mal. Tienen al menos algo interesante aquí, con Evans consiguiendo la victoria al mismo tiempo. Este es el tipo de combate que resultó ser muy entretenido.

► 1- Stephanie Vaquer vs. Raquel Rodriguez

Fue una lucha violenta y algunos momentos fueron buenos, aunque también parecía que repetían las mismas armas una y otra vez, lo que lo afectó un poco. Debería ser más corta, aunque la victoria de Vaquer debería agravar los problemas entre Morgan y Rodríguez, y veremos qué dirección toma esto. Otra buena defensa para La Primera.