Resultados West Coast Pro Wrestling 2 de febrero 2026 | Iron Sharpens Iron

El pasado lunes 2 de febrero, La empresa de lucha libre independiente West Coast Pro Wrestling, presento su evento Iron Sharpens Iron desde West Coast Pro Wrestling Training Academy en Pacifica, California, Estados Unidos.

La fría noche del 2 de febrero de 2026 en Pacifica, California, West Coast Pro Wrestling Training Academy se convirtió en el crisol donde el acero de nuevas estrellas fue templado. Las cámaras del canal de YouTube de la promoción estaban listas; los aficionados, tanto presentes como conectados desde distintos rincones, aguardaban expectantes. Lo que vendría sería más que una serie de combates: sería un manifiesto de voluntad, resistencia y ambición.

Iron Sharpens Iron fue un evento modesto en escala, pero sólido en ejecución y muy coherente con la filosofía de West Coast Pro Wrestling: desarrollo, competitividad real y énfasis en el crecimiento del talento. Celebrado en la Training Academy de la empresa, el show funcionó más como un laboratorio de lucha que como un gran espectáculo, y justamente ahí radicó su mayor virtud.

Desde lo técnico, la cartelera mantuvo un nivel consistente, sin combates de relleno. Brenden Roys, Carmello Romeo y Kairo Leon destacaron como luchadores en clara progresión, cada uno mostrando identidad, timing y fundamentos bien trabajados. No fueron luchas diseñadas para el lucimiento exagerado, sino para demostrar disciplina, estructura y lectura de ring.

► Resultados West Coast Pro Wrestling

Brenden Roys venció a Caleb Teninty Carmello Romeo venció a Allan Breeze Kairo Leon venció a Gabe Roka Sweet Caroline venció a B3CCA Lou Molinari venció a LVJ

Un evento honesto, bien ejecutado y útil, especialmente para quienes siguen de cerca la escena independiente y el desarrollo de nuevos talentos. No es un show imprescindible, pero sí recomendable para entender hacia dónde apunta el futuro de West Coast Pro. Puntuación: 7/10