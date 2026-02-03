WWE RAW 2 de febrero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Stephanie Vaquer vs. Raquel Rodríguez

por
Cobertura y resultados WWE Raw 2 de febrero 2026 | Stephanie Vaquer vs. Raquel Rodríguez

WWE RAW 2 DE FEBRERO 2026 .— Después del Royal Rumble, WWE regresa a territorio estadounidense, y este lunes veremos una Philadelphia Street Fight protagonizada por la Campeona Mundial Stephanie Vaquer, quien defenderá su corona ante Raquel Rodríguez. Ésta atacó salvajemente a Vaquer a principios de año, ignorando los intentos de oficiales y personal médico por detenerla, golpeando repetidamente el tobillo lastimado de la campeona para demostrar que no teme cruzar límites. Vaquer, por su parte, ha insistido en luchar pese a las lesiones y ha exigido este encuentro sin reglas. Será toda una guerra en el epicentro de la lucha extrema. La acción de la marca roja de WWE se emite desde la Xfinity Mobile Arena en Philadelphia, Pennsylvania.

Además, se espera la celebración de la ganadora del Royal Rumble, Liv Morgan, quien podría decidir este mismo lunes a cuál de las campeonas enfrentará en WrestleMania.

Mismo caso del ganador del Royal Rumble, Roman Reigns. ¿Su camino a WrestleMania será contra el Campeón Indisputable WWE, Drew McIntyre, o contra el Campeón Mundial de Peso Completo, CM Punk?

WWE Raw 2 de febrero 2026
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

Donde ver WWE Raw 2 de febrero 2026 | Stephanie Vaquer vs. Raquel Rodríguez
WWE Raw 2 de febrero 2026.

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

Archivo de artículos