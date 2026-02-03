WWE RAW 2 DE FEBRERO 2026 .— Después del Royal Rumble, WWE regresa a territorio estadounidense, y este lunes veremos una Philadelphia Street Fight protagonizada por la Campeona Mundial Stephanie Vaquer, quien defenderá su corona ante Raquel Rodríguez. Ésta atacó salvajemente a Vaquer a principios de año, ignorando los intentos de oficiales y personal médico por detenerla, golpeando repetidamente el tobillo lastimado de la campeona para demostrar que no teme cruzar límites. Vaquer, por su parte, ha insistido en luchar pese a las lesiones y ha exigido este encuentro sin reglas. Será toda una guerra en el epicentro de la lucha extrema. La acción de la marca roja de WWE se emite desde la Xfinity Mobile Arena en Philadelphia, Pennsylvania.

Además, se espera la celebración de la ganadora del Royal Rumble, Liv Morgan, quien podría decidir este mismo lunes a cuál de las campeonas enfrentará en WrestleMania.

Mismo caso del ganador del Royal Rumble, Roman Reigns. ¿Su camino a WrestleMania será contra el Campeón Indisputable WWE, Drew McIntyre, o contra el Campeón Mundial de Peso Completo, CM Punk?

WWE Raw 2 de febrero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro