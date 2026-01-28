3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 27 de enero 2026

WWE NXT 27 DE ENERO 2026.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Vengeance Day. En el segmento estelar, Keanu Carver derrotó a Andre Chase.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 27 DE ENERO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Keanu Carver vs. Andre Chase

Nunca dudamos de que Carver ganaría este combate, aunque sorprende un poco que tardara tanto, sinceramente.

► 1- Dion Lennox vs. Miles Borne

No fue un buen combate. Lo mejor de esta lucha fue la salida de Ethan Page y su actuación, como siempre. Esta lucha tuvo una ofensiva un poco rara y algunos fallos.

LO MEJOR

► 3- Darkstate vs. OTM

OTM dominó este combate, aunque tiene sentido que no ganaran, gracias a la inteferencia que de alguna manera los protege. Probablemente que Darkstate sigan con los títulos significa que mantendrán su imagen de tipos duros por un tiempo más.

► 2– Nikkita Lyons vs. Jaida Parker

Un nivel superior al de un squash, aunque Jaida Parker era obviamente la base sobre la que había que construir este combate ahora que ha vuelto, y su victoria jamás estuvo en duda.

► 1- Thea Hail vs. Zaria

Siempre tan persistente, Thea Hail, quien logró Una buena victoria para ella sobre una Zaria que hizo bien su trabajo. Además, continuó la historia entre Izzi Dame y Tatum Paxley.