3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 30 de enero 2026

WWE SMACKDOWN 30 DE ENERO 2026.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo hacia el Royal Rumble 2026. El programa concluyó con una lucha entre The Vision contra Sami Zayn, Jey Uso, Cody Rhodes y Randy Orton, que culminó en descalificación.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 30 DE ENERO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– The Vision vs. Cody Rhodes, Sami Zayn, Randy Orton y Jey Uso

Mucho ruido y pocas nueces. Durante gran parte del encuentro, el bando rudo castigó por turnos a Cody Rhodes. El final por descalificación remató algo que de por sí no estaba funcionando para nada.

► 2– Inicio del programa

Uno tras otro, llegaron Cody Rhodes, Randy Orton, Jey Uso y Sami Zayn sólo para decir, básicamente, “Yo voy a ganar el Royal Rumble”. Esos promos duraron media hora. ¿Para qué necesitan escritores para algo tan básico?

► 1– Formato de tres horas

Sólo cinco luchas en tres horas de programa es demasiado tedioso. Parece que lo que tienen preparado para dos horas lo estiran al máximo. Hace que ver SmackDown sea muy cansado.

LO MEJOR

► 2– The Miz vs. Ilja Dragunov

Ilja Dragunov es quizá el luchador más intenso de SmackDown. The Miz supo estar a la altura de esa intensidad, y a pesar de que su estilo es más pausado, se compaginó bien con el ruso. El resultado fue una lucha entretenida.

► 1 – Carmelo Hayes vs. Rey Fenix

Los retos abiertos por el Campeonato de los Estados Unidos suelen ser lo mejor de SmackDown, y esta vez no fue la excepción. Fue la mejor lucha de la noche. Siempre es bueno ver a Rey Fénix, aunque en WWE sólo luche al 50% de su capacidad.