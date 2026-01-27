3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 26 de enero 2026

WWE RAW 26 DE ENERO 2026.— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya vamos rumbo a Royal Rumble 2026. En el evento estelar, tuvimos una lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo entre CM Punk y AJ Styles, que culminó en descalificación.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 1 – Fatal 4 Way

Bueno, no pudimos conseguir que un equipo de alto nivel ganara, pese a que la división por equipos lleva varios meses en buena racha. El combate fue un caos con tanta gente ahí fuera que no se puede sacar mucho de cada uno. Es un combate bastante bueno, pero ver a Alpha Academy como retadores no era precisamente el mejor de los resultados (aunque sí el más impredecible).

LO MEJOR

► 3– Austin Theory vs. Rey Mysteri

No estuvo mal y está bien que Theory consiga algunas victorias, al menos para deshacerse de su mala reputación. Sin embargo, necesitan seguir así, y esa siempre es la parte complicada. Por ahora, al menos van por buen camino. Esperemos que Rey no esté realmente afectado por la intensidad del combate y el post combate.

► 2- The Judgment Day vs. Rhea Ripley, Iyo Sky y Stephanie Vaquer

Tuvieron un combate muy emocionante, con la mayoría de las grandes estrellas de la división femenil en el mismo ring. Fue un buen comienzo, con Ripley consiguiendo la victoria para entusiasmar al público, y parece que se anticipan los siguientes duelos: Rhiyo contra Liv y Roxanne y el combate entre Vaquer vs. Rodríguez que ya fue pactado momentos después.

► 1- CM Punk vs. AJ Styles

Estuvo bastante bien y hicieron un buen trabajo con el final sorpresa, ya que se esperaba a Gunther en su lugar. Tenían que hacer algo así con el final, ya que un cambio de título parecía improbable, y que Styles perdiera aquí tampoco tenía sentido. Lo más probable es que esto prepare el combate de Balor contra Punk en el Royal Rumble, que es bastante bueno, si ignoramos la victoria de Punk la semana pasada. En cualquier caso, un combate muy bueno, que de alguna manera fue su primer combate individual en más de veinte años.