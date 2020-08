3 x 3: Lo mejor y lo peor de SmackDown (21 de agosto 2020)

SMACKDOWN 21 DE AGOSTO 2020 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, el cual marcó el debut del WWE ThunderDome y se notó el cambio de ambiente en el ring. Además, Jeff Hardy se coronó como nuevo Campeón Intercontinental WWE tras vencer a AJ Styles.

LO MEJOR Y LO PEOR DE SMACKDOWN 21 DE AGOSTO 2020

En lo que fue un buen programa por primera vez en varias semanas, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

3- Nada para Payback

Si bien el cartel de SummerSlam está prácticamente armado, el de Payback -que se llevará a cabo una semana después—está prácticamente en blanco, y consideramos que se desperdició una buena oportunidad de programar algún otro encuentro para dicho PPV. Por ejemplo, un Big E vs. Sheamus o un Corbin vs, Riddle. Queda solo un programa de SmackDown y ninguno de estos cuatro estará en SummerSlam como para que se pueda programar un encuentro durante la transmisión de este domingo, que incluso podría tener un combate "inconcluso" que derive en una revancha una semana después. La nula construcción hace que Payback 2020 sea casi intrascendente.

2- Retribution

Salvo el segmento inicial —donde aparecieron una docena de miembros de Retribution para rodear a Strowman y The Fiend—su historia carece de motivación, por el momento. Y se nota como la interacción con Strowman no pasó a mayores, luego de que se dispersaron. De hecho, a Strowman ni siquiera le importó haber sido atacado por los miembros de Retribution, ya que se centró en buscar y lastimar a Wyatt, mientras que los alborotadores tampoco volvieron en lo que restó de la noche.

1- Aparición "desperdiciada" de Vince McMahon

A pesar de que Mr. McMahon ha sido uno de los personajes que mejor mueven los ratings, no ha sido un elemento constante en la televisión de la WWE en los últimos tiempos, porque evidentemente, ya no es un hombre joven. Entonces, cuando se anunció la aparición de Vince McMahon en el episodio de SmackDown de anoche, la mayoría de las personas tenían las expectativas más altas del segmento y se decepcionaron seriamente.

El hecho de que Vince McMahon, no pareciera intimidado por The Fiend y que luego desapareciera de manera repentina al aparecer Braun Strowman, no le agregó valor a su presencia, la cual pudo ser mejor aprovechada, sin que esto implique que tuviera que exponerse al contacto físico. Por ejemplo, podía haber desaparecido junto a The Fiend o algo así.

LO MEJOR

3- Debut del WWE ThunderDome

Finalmente hemos presenciado un cambio de ambiente y definitivamente se notó. Luces, juegos pirotécnicos y fanáticos virtuales han dado una sensación de energía importante que se transmitió en el ring. La calidad en el ring, sin ser destacable, también evidenció una mejora. Un tema a mejorar será el sonido, ya que no se escuchó tan fuerte como para hacerse sentir frente a las Superestrellas.

2- Jeff Hardy, nuevo campeón Intercontinental

Desde el regreso de Jeff Hardy este año a SmackDown, hemos visto un sinnúmero de cosas, pero todas enmarcadas alrededor de sus demonios personales, lo que resultó en segmentos incómodos. Parece que eso terminó siendo el objetivo que perseguía WWE, al coronar una historia de redención y determinación de Jeff Hardy, donde ha vuelto a colgarse el oro, tras derrotar a AJ Styles en un encuentro cuya calidad estuvo muy por debajo de lo habitual. En todo caso, más que con la lucha, lo importante es el mensaje que hay detrás de esta coronación de Jeff Hardy.

1- Sonya Deville

Sonya Deville ha tenido una dura semana y, por decirlo suavemente, debido a todos los acontecimientos relacionados con el intruso que irrumpió en su casa. Fue una decisión extraña incluir el incidente en WWE SmackDown, considerando que Mandy Rose estaba en casa con ella cuando el intruso irrumpió, pero Sonya Deville se mantuvo fiel a la historia, y tras abofetear a Dana Brooke, dio la promo de su vida frente al Universo WWE, diciéndole de todo a Mandy.

Uno se pregunta si esta nueva estipulación en la que alguien tiene que dejar la WWE después de SummerSlam es para garantizar que Sonya Deville tenga algo de tiempo para recuperarse después del incidente que tuvo, o si buscará oportunidades en el campo de la actuación, tal como ha declarado en el pasado. En todo caso, esto le añade una dimensión más al encuentro entre las ex mejores amigas, y deja por sentado una vez más de que Sonya Deville puede tener una carrera como comentarista en el futuro, si alguna vez decide seguir esa ruta.

__________________________

Esta noche tendremos doble cobertura. Por un lado, el esperado NXT TakeOver XXX, en el que Keith Lee defenderá el Campeonato NXT ante Karrion Kross. Por el otro, el especial AEW Saturday Night Dynamite, en donde Mr. Brodie Lee intentará quitarle el Campeonato TNT a Cody.

Y mañana, no se pierdan la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el evento más candente del verano.