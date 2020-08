Emelianenko interesado en la revancha con Werdum

Con Fabricio Werdum ahora oficialmente como agente libre , el ex campeón de peso pesado de UFC está buscando unirse a Bellator MMA para una revancha con Fedor Emelianenko, a quien 'Vai Cavalo' se sometió para romper la legendaria racha de veintisiete victorias de peleas de 'The Last Emperor' en Strikeforce: Fedor vs. Werdum en 2010.

Fedor quiere vengar la derrota recibida a manos de Werdum

Emelianenko, por su parte, parece interesado en el enfrentamiento, pero dijo que la pelota está en la cancha de Bellator.

"Por mí, sí, me gustaría pelear con él. Ya sea que se trate de una pelea que los fanáticos estén interesados ​​en ver o que Bellator esté interesado en hacer, no lo sé".

El CEO de Bellator, Scott Coker, quien jugó un papel decisivo en la contratación de Fedor vs. Werdum en 2010, dijo que firmará a Werdum y reservará la revancha si eso es lo que quiere Emelianenko.

"Amo a Fabricio, y es algo que realmente es decisión de Fedor. Es una de las cosas de las que voy a hablar con Fedor esta noche, '¿Es esta una pelea importante para ti?' Diga lo que diga, lo haremos realidad. Si es una pelea importante para él, probablemente la arreglaremos. De lo contrario, no significa que no vayamos a perseguir a Fabricio". "La pelea con él y Fedor sería algo que, si fuera un escenario de venganza importante para Fedor en su mente y algo que todavía lo devora todos los días, entonces sería algo en lo que estaríamos interesados".

Emelianenko, quien no ha peleado desde su victoria por nocaut técnico en el primer asalto sobre 'Rampage' Jackson en Bellator 214, no tiene prisa por el enfrentamiento, pero está dispuesto a pelear en una arena vacía.

“No necesariamente siento una sensación de urgencia, pero tampoco quiero esperar demasiado.Si no hay gente en las gradas, entonces la audiencia de televisión es mucho mayor. No le quita nada a la pelea. Los ojos todavía están mirando".

En junio de 2010, Fabricio Werdum se convirtió en el primer hombre en vencer a Emelianenko en 10 años, sometiéndolo en el primer round de su enfrentamiento bajo la bandera de Strikerforce. Esta derrota marcó el comienzo de una racha de tres derrotas para la leyenda rusa. Ahora, a los 43 años y a punto de retirarse, a Emelianenko le gustaría tener la oportunidad de vengar esa derrota.

El momento no podría ser mejor, ya que Werdum viene de una victoria por sumisión sobre Alexander Gustafsson en UFC, marcando el final de su contrato con la promoción y convirtiéndolo en agente libre. Después de la pelea, el propio Werdum expresó interés en pelear contra Emelianenko nuevamente . En declaraciones recientemente, Emelianenko dijo que le encantaría tener la oportunidad de repasar las cosas con "Vai Cavalo", pero todo depende de si es algo que Bellator esté interesado en hacer.

Todo peleador cuando cae vencido siempre le queda esa espinita clavada de tener la revancha con su oponente para buscar venganza por la derrota, y así poder sentirse satisfecho