3 x 3: Lo mejor y lo peor de SmackDown (14 de agosto 2020)

SMACKDOWN 14 DE AGOSTO 2020 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, el cual contó nuevamente con la aparición de los miembros de Retribution, en una cantidad superior a los que estuvieron hace una semana. Además, Braun Strowman apareció en el ring por primera vez desde Extreme Rules y fue encarado por Alexa Bliss.

LO MEJOR Y LO PEOR DE SMACKDOWN 14 DE AGOSTO 2020

En lo que fue un buen programa por primera vez en varias semanas, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

3- Lucha House Party "robando" los títulos

El hecho de que Lucha House Party realmente se robó el Campeonato de Parejas SmackDown de Cesaro y Nakamura realmente socavó su valor como competidores serios, cuando ni siquiera son rudos. Al mismo tiempo, la derrota de Shinsuke Nakamura ante Gran Metalik no le ayudó en mucho, cuando él y Cesaro deberían estar dominando la división en este momento, aunque es una lástima que esté carente de retadores. La única buena noticia de esta interacción fue el regreso de Kalisto a la programación.

2- Shorty G emulando al Big Show

En un hecho que habíamos destacado y que potencialmente ayudaría a su personaje, a la vez que también beneficiaría a King Corbin en su faceta de rudo, habíamos visto a un Shorty G pasándose al bando de los malos; sin embargo, inexplicablemente el experimento duró solo dos semanas. Si bien el asunto tuvo que ver con una recompensa, WWE simplemente dio marcha atrás al experimento, el cual podía haber dejado grandes duelos en el proceso. Veremos si no vuelve a cambiar a rudo en el corto plazo.

1- ¿Y la seguridad?

Si bien es verdad que cuando WWE despliega un contingente de "seguridad" este es incapaz de contener a las Superestrellas de hacer algún alboroto, y menos lo haría con un grupo numeroso de estas. Lo inexplicable fue que supuestamente redoblaron la seguridad y los miembros de Retribution ya se encontraban a dentro ni bien llevábamos cinco minutos en el programa. No se vio ni cómo entraron ni qué pasó con el personal de seguridad, el cual vimos nuevamente cuando aparecieron Sasha Banks y Bayley. Algo que desafió toda lógica.

LO MEJOR

3- Batalla campal

Cuando se tiene una batalla campal en un programa semanal, generalmente no se deben poner mucha esperanzas en ellas. Sin embargo, esta tuvo todo lo que necesitaba una batalla campal. Primero, se dio tiempo a las historias que solo necesitaban un pequeño empujón para seguirse desarrollando, se desataron nuevas disputas que podrían llevar a otra cosa en el futuro (incluso si a nadie le importa un careo entre Tamina v Bianca), vimos Superestrellas como Bianca Belair o Tegan Nox brillando con luz propia. Se contaron algunas historias aquí.

En cuanto al resultado, si bien muchos apostaban o querían que la ganadora fuera Shayna Baszler o Bianca Belair, la victoria de Asuka -quien no estaba programada horas antes—tiene mucho sentido, ya que ha sido la única que ha interactuado con las Golden Role Models y que representa una seria amenaza a destronarlas hoy en día. Cualquier otra que hubiera vencido anoche hubiera hecho demasiado predecible el resultado en SummerSlam.

2- Braun Strowman, The Fiend y Alexa Bliss

Uno tiene que felicitar a Alexa Bliss por la forma cómo se ha desenvuelto en esta historia: su interacción con The Fiend en las semanas previas, y ahora en su entrevista y su interacción con Braun Strowman. Lo interesante, es que parece que, luego de lo visto al final, parece que The Goddess se estaría aliando a The Fiend.

Precisamente, vimos un inesperado giro de eventos cuando vimos a Braun Strowman levant0 a Alexa Bliss para posteriormente soltarla en lugar de venir a rescatarla como uno hubiera esperado. Está claro que The Fiend "rescató" a Alexa en esta ocasión, pero si eso significa o no que es la hermana de Abigail, es casi una incógnita. El otro punto a observar puede ser el doble cambio: Un Strowman rudo y un Fiend del lado bueno, aunque en realidad el personaje no da para eso, pero seguramente haya pasado a ser el favorito del público en esta rivalidad.

Se debe destacar el hecho de cómo WWE ha manejado esta historia con la finalidad de tratar de salir de lo obvio que podía resultar el enfrentamiento entre Braun Strowman y The Fiend.

1- Retribution ataca nuevamente

La invasión de Retribution en WWE SmackDown fue mucho más letal que lo que hicieron en Raw, donde simplemente recogieron un bloque de cemento y dañaron una puerta de vidrio antes de "voltear" un automóvil en el estacionamiento. El ataque detrás del escenario y el hecho de que toda la lista de WWE SmackDown, rudos y técnicos se unieron contra la amenaza entrante, hicieron que valiera la pena verlo. En definitiva, lo hecho por Retribution en SmackDown ha sido mucho mejor que lo visto en Raw en las últimas dos semanas.

Las luces parpadeantes que vimos durante SmackDown siguieron recordándonos que había una amenaza inminente en el horizonte y el hecho de que Retribution apareció en varios momentos durante el programa -obviando el tema de la seguridad—también nos aseguró que son un gran problema. A lo anterior, hay que sumarle el hecho de que "han crecido y se han multiplicado" con respecto a los programas anteriores.

Esperemos que WWE invierta mucho tiempo y esfuerzo en esta historia porque es algo, que si resulta ser bien manejado, podría dar un curso interesante de cara a los siguientes meses, tal como en su momento fue la rivalidad que existió con Nexus, por citar un ejemplo. Podría ser una oportunidad para presentar algunas caras nuevas o incluso caras conocidas en Raw o SmackDown a su debido tiempo.

_____________________________________

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.