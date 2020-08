Tras el fallido secuestro, Sonya Deville se encuentra bien

La Superestrella de SmackDown, Sonya Deville, sufrió un gran susto la noche de este sábado, ya que un individuo intentó secuestrarla, incluso entró a su casa armado. Afortunadamente, el culpable, un hombre llamado Phillip Thomas de 24 años, originario de California de Sur, fue arrestado luego de que entró a la casa de la luchadora a altas horas de la noche.

Las superestrellas de la WWE están acostumbradas a ser el centro de atención debido a su exposición en pantallas y en los distintos eventos en vivo. Sin embargo, al igual que cualquier ser humano, tienen una vida detrás de los cuadriláteros y lamentablemente hay personas que confunden las cosas y buscan otros propósitos, como el acoso.

En el caso que nos ocupa en estas líneas, el acosador de Sonya Deville irrumpió en su casa y tenía todo lo necesario para realizar un secuestro. Su perfil en las redes sociales mostraba serios signos de su obsesión, pero afortunadamente, la luchadora no sufrió daño.

WFLA News Channel 8 recibió una declaración de la Superestrella de la WWE Titus O'Neil, quien ha estado en contacto con Sonya Deville, e indicó que ella se encontraba bien y agradecida con la policía por su respuesta oportuna.

"He hablado con ella y me alegro de que esté a salvo y estoy agradecida de que la oficina del alguacil se encargara de la situación de inmediato. Aparte del estatus de celebridad, esto es repugnante. Soy producto de una agresión sexual y tengo tolerancia cero a cualquier ser humano que viole la privacidad o el espacio íntimo de una persona".

Para Sonya Deville, esta es una situación muy aterradora que podría resultado en algo mucho peor. Afortunadamente, solo terminó siendo un susto, y la propia luchadora de SmackDown se pronunció hace pocos minutos agradeciendo la respuesta inmediata de las autoridades y a todo el Universo WWE por su preocupación, e indicando que se encuentra a salvo.

Thank you everyone for your love and concern. A very frightening experience but thankfully everyone is safe. A special thank you to Hillsborough County Sheriff’s Office for their response and assistance. 🖤

— Daddy Deville (@SonyaDevilleWWE) August 17, 2020