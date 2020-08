3 x 3: Lo mejor y lo peor de Raw (17 de agosto 2020)

RAW 17 DE AGOSTO 2020.- Este lunes se celebró un nuevo episodio de Raw, el último previo a SummerSlam y el último que veremos en el WWE Performance Center por un tiempo, ya que ahora los programas semanales se emanarán desde el Amway Center. En las postrimerías del programa, una vez más Randy Orton propinó un puntapié a una leyenda, siendo Shawn Michaels su reciente víctima.

LO MEJOR Y LO PEOR RAW 17 DE AGOSTO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Raw, en orden descendente:

LO PEOR

3- Apollo Crews vs. Shelton Benjamin

El encuentro contaba con una interesante estipulación, ya que una victoria de Apollo le permitiría mantener a raya a los miembros de The Hurt Business en SummerSlam. Sin embargo, el desarrollo fue para el olvido y la interrupción de R-Truth y Akira Tozawa, quien perseguía al Campeón 24/7 no le hizo ningún favor al encuentro, que fue malo considerando el talento de los contendientes. El juego de cámaras también dejó mucho que desear.

2- Mickie James vs. Natalya

Mickie James volvió a competir en el ring por primera vez en más de un año, lo visto fue un verdadero desastre. Una lucha mala, donde destacó más la interacción de Seth Rollins con Samoa Joe, cuando el primero irrumpió en el ring. Además, esta derrota no le hizo ningún favor a la seis veces campeona el hecho de perder en menos de tres minutos y por un conteo fuera del que nos enteramos cuando llegó a diez.

1- Oportunidad desperdiciada

Lo que empezó como algo prometedor cuando la transmisión de "Then, Now, Forever" se distorsionó, y el ataque inicial de Retribution a los miembros de la producción, lo cual hizo que las Superestrellas de la marca roja se reunieran tras bastidores, se diluyó en los siguientes minutos, y en la segunda y tercera hora no supimos absolutamente nada de Retribution.

A diferencia de SmackDown, donde parecen generar más caos, esta fue una oportunidad perdida para "destrozar" el Performance Center y hacer que fuera más creíble la mudanza al ThunderDome que, aunque ya es de conocimiento público, al menos tendrían un argumento extra para echarles la culpa a los alboratodores enmascarados.

LO MEJOR

3- Shayna Baszler y Asuka vs. Bayley y Sasha Banks

Sin duda alguna, son las cuatro Superestrellas más importantes de la división que hoy en día están disponibles, y resultó un poco extraño -aunque no fue algo malo- ver a Asuka y Shayna Baszler formar equipo. Esta fue la mejor lucha de la noche y, si bien la interrupción de Nia Jax cortó un poco el curso del encuentro y las campeonas de parejas no pudieron sacar ventaja de aquello, el posterior retorno de Shayna a la acción resultó decisiva, apuntándose la victoria, recordando al Universo WWE que no ha perdido de vista el oro.

2- Samoa Joe

Gracias a Samoa Joe, el maestro de las primicias, pudimos descubrir de que Zelina Vega fue la culpable del envenenamiento de Montez Ford. Aunque parecía obvio, WWE contó una historia entretenida y, en gran medida, divertida en Raw antes de SummerSlam, y se debe destacar la actuación de los involucrados.

Samoa Joe resultó genial en el papel del informante de Raw, algo en lo que podría ser muy bueno después de SummerSlam 2020, y sobre el cual Seth Rollins mostró mucho interés. Además, deja abierta la intriga de cómo es que Joe tiene acceso a información tan privilegiada, misma que también guarda relación con Retribution.

A lo indicado, hay que sumar el hecho de que la interacción con Seth Rollins bien puede llevar a un futuro enfrentamiento en el ring y se están viendo los primeros indicios. Por el lado de Samoa Joe, serían buenas noticias, considerando su estado de salud.

1- Raw Underground

Esta nueva entrega de Raw Underground, además de confirmar que definitivamente las bailarinas no van más, hubo mayor importancia a los combates que se desarrollaron: Primero, Dolph Ziggler contra Erik, que desembocó en un nuevo combate que se llevará a cabo la próxima semana cuando Ivar cobre desquite de lo ocurrido con su compañero; luego, presenciamos un gran combate entre Riddick Moss y Arturo Ruas, donde ambos lucieron muy bien bajo esta modalidad.

Finalmente, presenciamos el debut de Marina Shafir en Raw Underground, en lo que resulta el mejor entorno posible para esta Superestrella, y que dio pie a que la rivalidad entre Shayna Baszler contra Nia Jax continúe más allá de un cuadrilátero. Francamente, puede ser más atractivo si ambas se enfrentan en Raw Underground.

