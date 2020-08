María Kanellis: "Rogué a WWE no usar mi vida personal"

Como ocurrió con su esposo, Mike Bennett, u otros luchadores como Miro (hasta ahora conocido como Rusev) o Lio Rush, María Kanellis fue despedida de WWE aquel 15 de abril que desde entonces es conocido como el "miércoles negro". La gladiadora ha estado hablando mucho de su última etapa en el imperio luchístico de Vince McMahon y puede decirse que no quedó demasiado contenta con su experiencia; así como tampoco con la de su marido. Ambos pasaron todo el tiempo juntos, como aliados o como oponentes, ya que en una ocasión "se enfrentaron" por el Campeonato 24/7.

Las quejas que Kanellis tiene con respecto a su aventura como Superestrella son variadas. Aunque en realidad pocos días después de haber visto rescindido su contrato dijo que pensaba que pasaría el resto de sus días en WWE. Esta no es una contradicción porque puedes no estar contenta con algunas cosas que sucede en la empresa para la que trabajas pero aún así querer seguir haciéndolo, sobre todo si se piensa en el importante montante económico que estás recibiendo y todo lo positivo que ello supone. Nada que criticar hacia ella, pero es interesante conocer su punto de vista acerca de su experiencia.

En esta ocasión, respondiendo a un reporte acerca de Miro afirmando que Vince McMahon le dijo que los fanáticos se estaban riendo de él cuando cantaban "¡Rusev Day!", Kanellis hizo el siguiente comentario en Twitter:

This doesn’t surprise me. We were the most watched segments when we were doing the 24/7 storyline and Vince still pulled the rug out from under us. I begged them not to use my personal life, if they were just gonna drop the storyline. But, they did it anyways. https://t.co/pbB15lvQHA

