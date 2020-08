Maria Kanellis critica a WWE por no construir nuevas estrellas

Muchos criticaron el hecho de que WWE anunciara con bombos y platillos el regreso de Shane McMahon a la televisión en el show de WWE Raw anoche. Rusev, ahora conocido como Miro, fue el primero en referirse a ello con un singular tuit. Y luego se le unió María Kanellis a las críticas. Pero las mismas resultaron críticas sin sentido, dado que Shane vino a darle para arriba a nuevas estrellas, especialmente del WWE Performance Center, que ni siquiera han salido en Raw y SmackDown, con un estilo muy fresco denominado Raw Underground.

► María Kanellis sigue hablando de WWE... ¿superará su despido algún día?

WWE doesnt want to build new stars, they want to spike the ratings for a couple weeks to keep the investors/networks happy. What WWE doesn’t seem to get, is ratings improve when people care about the story/stars. Invest in talent, spend the time building stars, stop the laziness. — MariaKanellisBennett (@MariaLKanellis) August 3, 2020

"WWE no quiere construir nuevas estrellas, quieren aumentar los ratings durante un par de semanas para mantener contentos a los inversionistas y a las cadenas de televisión. Lo que WWE no parece entender es que los ratings mejoran cuando a las personas les importa la historia y las estrellas. Inviertan en talento, pasen el tiempo construyendo estrellas, detengan la pereza".

Lo cierto es que hay que abonarle a María Kanellis que tiene razón. Paul Heyman intentó hacer cambios para darle para arriba a figuras jóvenes, y aunque Vince McMahon ha estado apostando por muchas de estas figuras que dejó en carpeta Heyman, lo ha hecho de una manera creativa muy diferente. Ahora solo queda esperar un par de meses para ver si el método McMahon, infalibre en décadas pasadas, sigue teniendo efecto.

Y, bueno, también hay que decir que tal vez Heyman hubiera podido ayudar a María y a su esposo Mike Kanellis, de no haber sido por el hecho de que María resultó embarazada justo cuando empezaba el empuje de la pareja. Nada que hacer. Luego vinieron los problemas contractuales, las frustraciones, el querer ser despedidos y luego quejarse de haber sido despedidos en plena pandemia.

Varios fans criticaron a María porque no fue capaz de decirlo de esta forma tan clara cuando estaba en la nómina de WWE, como muchas otras personas, que cuando salen de la empresa, ahí sí empiezan a criticarla y verle todos los fallos.

Hahahaha... one night is not building stars. One night pops the ratings. One night uses talented individuals as cannon fodder. Talk to me about the same people in a year and I will eat my words. Key word, people not person. https://t.co/I5er9w60H5 — MariaKanellisBennett (@MariaLKanellis) August 4, 2020

— Sé que te sientes estúpida teniendo en cuenta que pasaron toda la primera hora de Raw solamente construyendo nuevas estrellas.

— Jajajaja... hacer eso una noche no es construir estrellas. Una noche sube los ratings. A la siguiente los usan como carne de cañón. Háblame de lo que han hecho esas mismas personas de aquí a un año y me comeré mis palabras. Palabra clave, personas no persona.

__________________________________________________________

Recuerda que en SUPERLUCHAS tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto.