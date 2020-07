Recientemente, Mike Bennett reveló cómo WWE no solo no le pagó por una rehabilitación que algunos fans creyó que sucedió en 2017, sino que nunca se acercó a indagar por su salud durante el tiempo en el que él había hecho público en redes sociales sus problemas con las drogas.

Ahora es el turno de su esposa Maria Kanellis, o Maria Bennett, quien acusó a WWE de decirle que pensara en su familia unos meses antes de ser despedida en plena pandemia por este nuevo coronavirus, es decir, al poco tiempo de da dar a luz a su segundo hijo. Esto dijo a través de su cuenta oficial de Twitter:

There is a lot of talented wrestlers in WWE. Unfortunately, not everyone can get an opportunity. We fight, we try, but sometimes we fail. And then we try again. So, many wonderful people, employees and independent contractors do their very best to make a great product. https://t.co/6g2nGQRT3w