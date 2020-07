En varias recientes respuestas a fanáticos en Twitter, Mike Kanellis habla de WWE después de haber sido despedido el 15 de abril. El veterano luchador ha estado bastante activo en redes sociales pero nada en los encordados pues todavía no se ha confirmado cual va a ser su siguiente paso en la industria. Quizá vuelva a ROH, una de las empresas donde más éxito ha tenido en su carrera. De momento, su futuro es una gran incógnita.

► Mike Kanellis habla de WWE, AEW y NJPW

Por eso es más interesante por ahora hablar de su pasado, aprovechando una sesión de preguntas y respuestas que realizó.

— ¿Mejor cantante: Road Rogg o Jeff Jarrett? — Road Dogg.

— Dos oponentes con los que te gustaría luchar en los próximos doce meses. — Dame a cualquiera de NJPW.

I enjoyed the potential, not the outcome https://t.co/09fQagzq4R — Miracle (@RealMikeBennett) July 2, 2020

— ¿Disfrutaste de la trama de Power of Love? — Me gustó el potencial, no el resultado.

Thorn In Your Eye https://t.co/a1e8nayoS7 — Miracle (@RealMikeBennett) July 2, 2020

— ¿Tema favorito de Raw? — Thorn In Your Eye.

Anytime soon, No. Down the road, who knows. I don’t like to close doors. Opportunity reveals itself in the strangest of ways. https://t.co/2OkPhXbNUd — Miracle (@RealMikeBennett) July 2, 2020

— ¿Volverás algún día a WWE? — Pronto, no. Más adelante, quién sabe. No me gusta cerrarme puertas. Las oportunidades aparecen de las maneras más extrañas.

I do. It’s a very easy 2 hours to sit through. And the best thing to come out of this pandemic in wrestling is hands down Jericho on commentary. https://t.co/NcuHG0HVXC — Miracle (@RealMikeBennett) July 2, 2020

— Mike, ¿te gusta AEW y su producto? ¿Quizá tener una oportunidad de ir a por el Campeonato TNT contra Cody Rhodes? — Me gusta. Son dos horas realmente entretenidas. Y lo mejor que puede salir de esat pandemia es sin duda Chris Jericho en los comentarios.

Get back to just wrestling. Get away from the gimmicks and glitz and just fucking wrestle. I like to compare it to country music. It’s so watered down now. I’m dying for the Waylon Jennings or the Johnny Cash of wrestling. https://t.co/lkulJrOe1R — Miracle (@RealMikeBennett) July 2, 2020

— ¿Metas en la lucha libre para 2021? (también 2020 si vas a volver este año). — Volver a la lucha libre, simplemente. Dejar a un lado todo eso de los personajes y la ostentación y ponerme a luchar. Me gusta compararlo con la música country. Está tan aguado ahora. Me muero por el Waylon Jennings o el Johnny Cash de la lucha libre.

We were told that there was. But being told something and it actually happening are two different things. But I had a blast teaming with Tony. https://t.co/OV1FDOkoId — Miracle (@RealMikeBennett) July 2, 2020

— Antes de tu despido, ¿había algún plan para ti y Tony Nese en NXT? — Nos dijeron que sí. Pero que te lo dicen y que ocurra son cosas diferentes. Pero tenía un buen equipo con Tony.

Maybe. But the direction of your career is completely out of your hands at WWE. You do what your told and that’s that. https://t.co/7rOJwC5IKe — Miracle (@RealMikeBennett) July 2, 2020

— ¿Crees que tu carrera en WWE hubiera sido diferente de haber pasado primero por NXT? — Puede que sí. Pero en WWE la dirección de tu carrera está totalmente fuera de tu control. Haces lo que te dicen y punto.

Early next year. Unfortunately. I really hope I’m wrong. https://t.co/adl0E0b9YG — Miracle (@RealMikeBennett) July 2, 2020

— ¿Cuál es tu predicción acerca de cuándo los fanáticos podrán ir a shows luchísticos de nuevo? — A primeros de próximo año. Lamentablemente. Espero equivocarme.