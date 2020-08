3 x 3: Lo mejor y lo peor de Raw (10 de agosto 2020)

RAW 10 DE AGOSTO 2020.- Este lunes se celebró un nuevo episodio de Raw, donde se añadió otro encuentro titular para SummerSlam cuando Asuka derrotó a Bayley, haciéndose oficial su encuentro contra Sasha Banks. Además, Shane McMahon nos presentó otro episodio de Raw Underground, y en el estelar, Randy Orton le propinó un puntapié a Ric Flair.

LO MEJOR Y LO PEOR RAW 10 DE AGOSTO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Raw, en orden descendente:

LO PEOR

3- Seth Rollins vs. Humberto Carrillo

El encuentro no significó nada, y apenas llegó a los tres minutos. Básicamente fue una preparación para el segmento posterior, donde Dominik recibió todos esos golpes. Lo único bueno -para Humberto Carrillo—fue el hecho de haber sido ignorado por completo por Rollins y Murphy, con lo cual se olvidaron, por lo menos una semana, de lastimar el ojo. En todo caso, el encuentro tenía el potencial para ser mejor, aunque el resultado hubiera sido predecible.

2- Mickie James, Lana y Natalya

Mickie James volvió a Raw, y si bien no esperábamos que luchara -no hay apuro—el segmento en el que participó fue bastante malo. Su intervención fue interrumpida, y sólo mostró un tibio deseo de buscar la cima nuevamente. Si bien sería una rival interesante para Bayley -ya que en SmackDown no hay nadie creíble por el momento- parece que su primera aduana será el dúo de Lana y Natalya, lo cual no es precisamente algo que entusiasme mucho, más aún cuando Natalya parece ser influenciada por Lana, al juzgar por su vestimenta.

1- Viking Raiders, Ricochet y Cedric Alexander vs. Akira Tozawa y 3 ninjas

Una lucha de relleno y que ni siquiera se centró en los ganadores, quienes lucen sin rumbo creativo por el momento. Solo sirvió para el enésimo cambio del Campeonato 24/7 en otro engaño provocado por R-Truth cuando se hizo pasar por uno de los ninjas.

LO MEJOR

3- División femenil

A diferencia de AEW, que solo tuvo cuatro minutos de acción en la división femenil, Raw es todo lo contrario. Tres luchas, incluyendo la mejor de la noche entre Bayley y Asuka, que comentaremos más adelante. La lucha entre Zelina Vega y Bianca Belair sorprendió gratamente, y Peyton Royce luce cada vez mejor y parece que Vince McMahon busca apostar por ella en el futuro.

Si a lo anterior le sumamos la intervención de Shayna Baszler en Raw Underground, cuando liquidó por sí sola a tres rivales, vemos que las mujeres tuvieron mucho protagonismo anoche en el programa, y eso hay que destacar, aunque es una lástima que el Campeonato Femenil de Parejas esté en segundo plano en estos momentos.

2- Asuka vs. Bayley

Este fue un encuentro genial. Siguió la desafortunada fórmula de un combate de la WWE con un corte comercial, con muy poca importancia antes del descanso, pero una vez que regresamos al combate, hubo acción sin parar y ambas chicas lo dieron todo. Bayley igualó a Asuka en el llaveo y la lucha fue muy técnica en la segunda parte. Fue agradable ver que fue una contienda mayormente limpia. Sin duda, el mejor encuentro de la noche, y podían haber luchado media hora más si quisieran.

1- Randy Orton y Ric Flair

Luego de una buena lucha, la mejor parte fue cuando Randy Orton, tomó el micrófono. Otra magistral promo de La víbora, quien prácticamente quebrantó el espíritu de Ric Flair luego de elogiar su legado, a tal punto de arrancarle alguna lágrima. Flair también lució genial aquí y basó su intervención en el hecho de ver a Orton como el único que quisiera que rompiera su récord de campeonatos.

Evidentemente, Orton -sin saber si le creyó o no a Ric Flair—lució despiadado como siempre, y le robó una página de su repertorio al aplicar un golpe bajo, seguido de un puntapié, para así poner a otra leyenda fuera de circulación. Si bien se conocía esta situación de antemano, no por eso dejó de ser entretenido. Es como disfrutar el viaje, aún conociendo su destino.

