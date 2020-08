Motivo de que las bailarinas de Raw Underground hayan desaparecido

Recuperar ingredientes de la "Attitude Era" tiene sus riesgos. Por ejemplo, bailarinas a lo vídeo de entrada de DX para Raw Underground, en un intento de ambientación de club de luchas clandestinas. Y claro, considerando la calificación PG del producto actual de WWE y la reciente ola de feminismo que sacudió la sociedad estadounidense, esto no fue una buena idea de cara a la opinión pública.

Así, Alundra Blayze (o Madusa, como prefieran llamarla), aprovechó para calificar a sus antiguos empleadores de retrógrados, cuando, al mismo tiempo, Liv Morgan defendió una decisión creativa que pone sobre la mesa el debate de si cierta clase de feminismo no resulta aún más paternalista que ese patriarcado contra el que combaten. Mismas voces que por cierto, también vilipendiaron la aparición de varias chicas en bikini durante AEW Fyter Fest 2020.

We have come so so far in the evolution.. And with no signs of slowing down I don't think it is in any danger. Showing beautiful women proudly dancing (believe it or not, huge money making profession 🤑)doesn't hurt anything. Empower all women https://t.co/rcuuyhiVbU