3 x 3: Lo mejor y lo peor de NXT (19 de agosto 2020)

NXT 19 DE AGOSTO 2020 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de NXT, en cuyo evento estelar vimos la lucha entre Velveteen Dream y Finn Balor para definir al último clasificado para la lucha de escaleras en NXT TakeOver XXX. En la misma, se involucraron el resto de Superestrellas que ya se encontraban clasificadas para disputar el Campeonato Norteamericano NXT este sábado.

LO MEJOR Y LO PEOR NXT 19 DE AGOSTO 2020

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

3- Johnny Gargano vs. Ridge Holland

No fue una lucha mala, más bien fue decente. Sin embargo, un par de detalles hacen que caigan en esta sección: La mala caída de Gargano que hizo pensar una lesión peor, pero que por fortuna logró terminar el encuentro, ganarlo y reaparecer en el evento estelar para interactuar con los otros participantes de la lucha de escaleras.

Ahora, en cuanto a la maniobra, vemos que parte de la responsabilidad recayó en Holland, quien no protegió del todo la cabeza de Gargano y por eso vimos lo que sucedió. Se nota el potencial del proveniente de NXT UK, pero aún tiene algunos aspectos que pulir, y si se empareja con las Superestrellas adecuadas, le irá bien en el futuro.

2- Evento estelar

La lucha que tenía pinta para ser la mejor de la noche terminó siendo una decepción. Demasiado tiempo (no necesariamente es malo si el encuentro es entretenido), demasiado aburrido, y cuando no era aburrido, se centró en todo lo que estaba fuera del ring, empezando por Cameron Grimes. Además, el hecho de que Velveteen Dream gane con todo lo que lo rodea es algo que puede no gustarle a cierta parte del Universo WWE, a pesar de que la compañía aún sostiene su inocencia.

Como añadido, al finalizar la noche del 19 de agosto, #FireVelveteenDream se hizo tendencia en Twitter en los Estados Unidos.

1- Dakota Kai vs. Jessi Kamea

Fue un encuentro corto, y si bien el resultado jamás estuvo en discusión teniendo en cuenta quién va a ser la retadora de Io Shirai, parecía que Kamea tuvo más ofensiva de la que debía, y en realidad con este tipo de rivales Dakota Kai debería acabarlas más rápido, para lucir como alguien creíble para destronar a Io Shirai. No obstante, el posterior regreso de Raquel Gonzalez le da ese "algo" que le faltaba a la retadora para convertirse en una amenaza seria al reinado de Shirai.

LO MEJOR

3- Lucha femenil de parejas

Aunque no se ha defendido el Campeonato Crucero en un buen rato, Legado del Fantasma ha aparecido con regularidad en NXT y 205 Live buscando darle relevancia a los pesos crucero. Junto con Breezango e Isaiah "Swerve" Scott, quien pinta como el siguiente retador, tuvieron su tiempo y lograron un encuentro entretenido y lleno de acción, justo como esperábamos de estos equipos.

2- Shotzi Blackheart y Rhea Ripley vs. Aliyah y Mercedes Martinez

Por segunda semana consecutiva, las miembro de la Robert Stone Brand trabajan en equipo y lo hacen de buena manera en un encuentro que destacó y fue el mejor de la noche. Blackheart se apuntó una gran victoria aquí, y el bombazo de Ripley a Martinez sobre el piso fue decisivo, a la vez que deja la rivalidad entre ambas abierta para después de TakeOver. Las mujeres siguen destacando en WWE.

1- Pat McAfee y Adam Cole

Teniendo en cuenta la nula experiencia de Pat McAfee en el ring, quizás no esperemos un encuentro espectacular entre él y Adam Cole este sábado en NXT TakeOver XXX; sin embargo, tuvimos una gran interacción en el cara a cara que tuvieron. Particularmente, la habilidad de McAfee con el micrófono es simplemente espectacular y, tras minimizar al propio Cole, pese a su éxito en la marca amarilla, se dedicó a venderse a sí mismo y al encuentro que sostendrán de una manera destacable, guardándose los golpes para el momento preciso.

