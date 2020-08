Análisis y Predicciones: NXT TakeOver XXX

Llegó el día de NXT TakeOver XXX, el cual se espera que sea una edición especial que permitirá a NXT demostrar al Universo WWE cuánto ha evolucionado desde que esta serie de eventos nacieron allá por el 2014, y que al igual que en las cinco primeras ediciones de TakeOver, se emanará desde las instalaciones del Full Sail. Esta tarde y noche podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS.

Hoy, realizaremos un análisis previo de NXT TakeOver XXX, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento, teniendo en cuenta que -con base en los antecedentes previos- ya podríamos considerar que el cartel prácticamente estaría listo.

► Retador número uno al Campeonato de parejas NXT: Breezango vs. El Legado del Fantasma vs. Oney Lorcan y Danny Burch

Este será el combate que irá al Pre Show, donde los tres equipos se enfrentarán en búsqueda de una oportunidad por el Campeonato de Parejas NXT en lo que debería ser un combate bastante sólido, y será un buen abrebocas de lo que veremos durante el evento.

Recientemente, Breezango perdió una oportunidad titular contra Imperium y aunque dos meses se sienten como dos años en este 2020, probablemente sea demasiado pronto para que tengan otro combate. El Legado del Fantasma sería la decisión obvia considerando cómo ha ido evolucionando el grupo últimamente, pero resultaría en un encuentro de rudo contra rudo y probablemente no vayan en esa dirección. Por lo tanto, lo más probable es que Lorcan y Burch logren pillar la oportunidad precisa para poder llevarse la victoria esta noche y, si bien no los veo necesariamente como la pareja que destrone a Imperium, sí darán un buen encuentro.

Predicción: Oney Lorcan y Danny Burch.

► Lucha de escaleras por el Campeonato Norteamericano NXT: Velveteen Dream vs. Bronson Reed vs. Cameron Grimes vs. Damian Priest vs. Johnny Gargano

La lucha para definir al Campeonato Norteamericano NXT ha tomado un camino un poco sinuoso, que vio tres luchas de triple amenaza y luego dos encuentros clasificatorios de segunda oportunidad para conseguir a los cinco competidores. Además, Dexter Lumis fue retirado después de ganar su combate de triple amenaza debido a una lesión; sin embargo, eso no le resta potencial a este encuentro que posee algunos luchadores excelentes y que bien puede robarse la noche.

Ahora, analizando uno por uno, Gargano no necesita el Campeonato para seguir siendo relevante, mientras que no es probable que WWE le ponga el título a Velveteen Dream debido a los recientes acontecimientos, incluso cuando WWE no ha podido comprobar nada. De los otros tres, parece que Damian Priest está más listo para un reinado titular. Reed definitivamente está en alza, pero le vendría bien un poco más de tiempo y perseguir el título en el futuro probablemente sea lo que necesite para ir al siguiente nivel; Grimes puede ser otra opción y llevarse el título de manera astuta, pero quizás aún no esté listo para manejar un reinado. En conclusión, Priest parece el probable ganador.

Predicción: Damian Priest.

► Campeonato femenil NXT: Io Shirai vs. Dakota Kai

Esta es probablemente la predicción más fácil de hacer. Dakota Kai es genial, pero Shirai no ha tenido el título por mucho tiempo y definitivamente merece una carrera más larga y defensas épicas. La disputa ha sido bastante decente y no hay razón para esperar nada menos que un muy buen encuentro entre estas dos. La incorporación de Raquel nuevamente a la contienda le da a Dakota una ventaja adicional, que agrega la incertidumbre suficiente para que los fanáticos se pregunten sobre el resultado. Sin embargo, parece absolutamente que Rhea Ripley vs. Io es el encuentro que están buscando y que vale la pena esperar. Se espera un entretenido encuentro, pero no un cambio titular.

Predicción: Io Shirai retiene.

► Finn Balor vs. Timothy Thatcher

Esta es la contienda con menos desarrollo en el cartel de esta noche, pero eso no es algo malo, ya que al menos existe la "justificación" de que Thatcher le costó a Balor su lugar en la lucha de escaleras por el Campeonato Norteamericano NXT después de que ambos se cayeron contra Dexter Lumis. Esto se siente como el comienzo de lo que podría ser una rivalidad que puede tener grandes encuentros.

Será una selección difícil. Si Balor gana, es más probable que la disputa termine a que continúe así que, considerando de a quién le puede servir más la victoria esta noche, arriesgaremos la selección con Thatcher, probablemente de alguna manera nefasta, para que le permita a Balor buscar venganza y tener otro encuentro en el futuro.

Predicción: Timothy Thatcher.

► Adam Cole vs. Pat McAfee

Esto podría ir de varias formas diferentes, aunque todo dependerá de cuál sea la ruta que tomen a futuro. Si se trata un encuentro único solo para que aparezcan en el programa y obtener algo de prensa a través de la aparición de McAfee, no hay ninguna razón para que Adam Cole no obtenga la victoria aquí.

Por otro lado, McAfee probablemente gane si la disputa está buscando continuar o si esto es un catalizador para alguna historia futura para Adam Cole o The Undisputed Era: una nueva rivalidad, un ascenso a Raw o SmackDown o algo por el estilo. McAfee obviamente no tiene experiencia en el ring, pero Cole es tan bueno como cualquiera para convertir esto en un encuentro interesante. De una forma u otra, esta es la elección más difícil, pero vamos por McAfee, aunque su victoria no vaya a ser limpia.

Predicción: Pat McAfee.

► Campeonato NXT: Keith Lee vs. Karrion Kross

Karrion Kross está enrachado a tal punto de que se ha considerado con derecho a tener una lucha titular teniendo tan pocos encuentros en la marca amarilla. Sin embargo, no lo hemos visto tener rivalidades de calidad y Keith Lee acaba de comenzar su reinado y parece demasiado pronto para quitarle el título. Ambos ciertamente pueden dar un buen encuentro, digno de un estelar de TakeOver, aunque no necesariamente resulte en un clásico.

En realidad, sería interesante si ambos empezaran con intercambios titulares de un lado hacia otro, pero parece que vayan a apretar ese gatillo todavía. Si bien esta es una elección difícil, creo que está bastante claro que esta es solo la primera batalla en lo que probablemente será una guerra más larga entre estos dos tipos y la forma más fácil de hacerlo es que se produzca algún resultado "no limpio" entre ambos, lo cual permitiría a Keith Lee retener su título y protegería a Kross.

Predicción: Keith Lee retiene.

Esta noche tendremos doble cobertura. Por un lado, el esperado NXT TakeOver XXX, en el que Keith Lee defenderá el Campeonato NXT ante Karrion Kross. Por el otro, el especial AEW Saturday Night Dynamite, en donde Mr. Brodie Lee intentará quitarle el Campeonato TNT a Cody.

Y mañana, no se pierdan la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el evento más candente del verano.