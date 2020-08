Fanáticos realizan petición para que WWE despida a Velveteen Dream

Anoche, en el estelar de NXT, Velveteen Dream derrotó a Finn Balor y aseguró su boleto para la lucha de escaleras en NXT TakeOver XXX, que servirá para determinar el nuevo Campeón Norteamericano NXT en el especial del sábado. Dream se enfrentará a Johnny Gargano, Bronson Reed, Damien Priest y Cameron Grimes en la lucha de escaleras.

Poco después de que Velveteen Dream derrotara a Finn Balor en el evento principal del programa NXT de anoche, los fanáticos en las redes sociales comenzaron a usar el hashtag #FireVelveteenDream para presionar a WWE para que liberara a la controvertida superestrella.

El hashtag cobró fuerza y fue tendencia al culminar la noche del miércoles después de que Jacob Schmidt, uno de los acusadores que alegaba a Dream de conducta sexual inapropiada, publicó un video que captura su supuesta conversación con la estrella de NXT el 24 de abril. En el tweet, Schmidt señaló que WWE nunca lo contactó mientras realizaba su investigación. . Poco después, otros dos acusadores, Matthew Jimenez y Josh Fuller, también se unieron a la causa al publicar otras supuestas pruebas.

I’m going to put this out here again. Here is a video I took of the conversation I had with Patrick Clark (Velveteen Dream) on April 24th. I’ve seen what Triple H has said and I’ve had no communication with them. I have went to police and they haven’t followed up with me pic.twitter.com/wm1xGjs2Cv

— Jacob Schmidt (@NXT_Fan_) August 19, 2020