3 x 3: Lo mejor y lo peor de Raw (24 de agosto 2020)

RAW 24 DE AGOSTO 2020.- Este lunes se celebró un nuevo episodio de Raw, el primero posterior a SummerSlam y en el cual se pactaron nuevas luchas para el siguiente PPV, Payback, que se llevará a cabo este domingo. También contamos con el debut de Keith Lee en la marca roja, quien encaro nada más y nada menos que a un despiadado Randy Orton.

LO MEJOR Y LO PEOR RAW 24 DE AGOSTO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Raw, en orden descendente:

LO PEOR

3- Ruby Riott, Liv Morgan y Bianca Belair vs. Zelina Vega y The IIconics

Tres minutos y medio de un encuentro que no le hizo ningún favor a ninguna de las Superestrellas, aunque más bien se enfocó en las historias alrededor de estas mujeres, que no resulta nada atractiva tampoco. Parece que no saben que hacer con ellas, y hubiera sido bueno que entre estas dos parejas (obviando a Bianca y Zelina) podrían haber disputado un combate con implicaciones titulares en el futuro.

2- Mickie James, Natalya y Lana

Hay algo en toda la historia de Mickie James contra Lana y Natalya que simplemente no encaja en absoluto. La gente tenía las más altas expectativas del regreso de Mickie James a Raw, pero parece y se siente que esta pareja de Natalya y Lana es tan cómica y exagerada que no le hace justicia a alguien de su talento. De hecho, se podría ir un paso más allá y decir que lo que hacen Natalya y Lana en Raw tampoco hace justicia a sus propios talentos.

Mickie James necesita todo el impulso del mundo, si tiene que enfrentarse a Asuka o a Bayley por el Campeonato en los próximos días. Sin embargo, debe librarse de esta infame rivalidad primero. Además, alguien debe poner fin a esta alianza entre Lana y Natalya en Raw, antes de que también arrastre a otras Superestrellas. Imaginemos a alguien del talento de Bianca Belair relegada en el futuro a una rivalidad sin trascendencia aquí.

1- Debut de Keith Lee

Antes de plantear una discusión acerca de que el debut de Keith Lee no fue un completo fracaso, especialmente si consideras que su primera aparición en Raw fue un cara a cara contra Randy Orton, posiblemente el mejor rudo de Raw en este momento, consideremos la otra cara de la moneda.

El tema de entrada de Keith Lee no hizo feliz a mucha gente, su atuendo tampoco fue un gran éxito entre los fanáticos, y el hecho de que su primer combate contra Randy Orton terminó de la manera en que lo hizo, donde "oficialmente" perdió porque la interferencia fue en favor de Orton, creemos que debió ser mejor, y enfrentarlo a La víbora en Payback no necesariamente es malo, pero sí peligroso.

"Lo que no está dañado no se debe arreglar", más allá de que el resultado protegió a ambos gladiadores, en realidad no entendemos el por qué el cambio de música, convirtiendo algo que se conectaba bien con los fanáticos en una música genérica del "luchador anónimo número 15", que hacen recordar a la música de una Superestrella creada en algún juego de WWE2K.

LO MEJOR

3- Shayna Baszler encara a las Golden Role Models

Mientras seguimos esperando el inicio de la rivalidad entre Sasha Banks y Bayley, vemos cómo Shayna Baszler plantó cara a las Golden Role Models -algo que debió suceder anoche- y fue factor para que Asuka retuviera su campeonato.

Ahora, si bien el emparejamiento entre Shayna Baszler y Nia Jax resulta raro y hubiera sido preferible ver un equipo entre Shayna y Asuka antes de que eventualmente implosione y se produzca un enfrentamiento entre ambas por el Campeonato Femenil Raw; sin embargo, WWE ha decidido tomar el camino largo y hacer que Shayna y Nia se enfrenten primero, ya que hacer que Asuka luche este domingo por el Campeonato de parejas hubiera hecho predecible su resultado.

Serán equipo este domingo en Payback, sí, pero sabemos que por más amenazantes que resulten, ese equipo no tendrá futuro y si, y solo si llegan a destronar a las campeonas, supondrá un giro interesante de los acontecimientos y hará más interesante la historia entre ambas parejas. Podría ser el inicio del fin para Bayley y Sasha Banks.

2- Evento estelar

El combate del evento principal en Raw entre Rey y Dominik Mysterio contra Seth Rollins y Murphy fue bien trabajado y a la vez permitió a Rey Mysterio lograr uno de sus sueños: luchar junto a su hijo. El encuentro resultó una historia bien contada, y a Dominik se lo vio mejor que anoche en SummerSlam.

Sin embargo, fueron los miembros de Retribution quienes realmente se robaron el show esta semana cuando aparecieron al final de la transmisión, atacando tanto a Rey Mysterio como a su hijo Dominik, justo cuando 24 horas antes reclamábamos su aparición. El próximo capítulo de la historia debería ser muy intrigante y uno tiene que preguntarse qué es lo que sigue en Raw. Rollins podría ser otro sospechoso a ser el hombre detrás de este grupo de alborotadores, ya que incluso necesita más seguidores.

1- Aleister Black volvió ... como rudo

Aleister Black tiene un parche en el ojo después de que este fuera lastimado por Murphy; sin embargo, aquí hay un hombre que aparentemente también ha perdido la cabeza, si consideramos sus acciones, aunque esto es positivo porque Aleister Black pasó de ser una atracción especial, cuando debutó por primera vez, a alguien que carecía de dirección en los últimos meses. Está claro que el cambio a rudo de Aleister Black significa que está destinado a grandes cosas.

El hecho de que uno de sus ojos esté cubierto en también le da una nueva apariencia, más oscura que antes, pero que es más afin con un personaje rudo que con uno técnico. Una rivalidad contra Kevin Owens es un buen arranque, y no se descarta de que tenga alguna relación con Retribution.

La acción no se detiene, pues el domingo tendremos la cobertura en vivo de Payback, el próximo PPV de WWE.