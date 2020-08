Road Warrior Animal explica el problema con Randy Orton

Randy Orton está siendo impulsado como el rudo más importante de WWE. Basta ver que anoche dio una tremenda golpiza a Drew McIntyre para enviarlo al hospital y que le obligará a perderse Payback 2020. Un PPV en el que "La Víbora" va a verse las caras con Keith Lee, a quien dio la bienvenida en Monday Night Raw después de que este abandonara NXT después de perder el Campeonato NXT en el reciente especial TakeOver: XXX.

► El problema con Randy Orton, según Road Warrior Animal

Es el gran villano del imperio de Vince McMahon, que traicionó a Edge, devolvió al retiro a Christian, aplicó un RKO a Beth Phoenix, que puso las pilas tanto a Ángel Garza como a Andrade, pero que, según Road Warrior Animal, tiene un problema. En realidad, el miembro de la Legion of Doom no cree tanto que Orton tenga el problema sino más bien la empresa. Piensa que los fanáticos prefieren no ir contra el 13 veces Campeón Mundial.

En el reciente episodio del Legion of RAW, show que comparte con Chris Featherstone, en Sportskeeda, hizo estas declaraciones:

"Escuchen, Randy está prendido en este momento. Probablemente es el único tipo en la compañía que sabe cómo permanecer siempre ardiendo. También está recibiendo algunas reacciones negativas, pero es uno de esos tipos. La gente odia ir contra él. Quiero decir, les gusta cómo es, porque Randy es un bastante divertido con lo salvaje que es, ya saben, me hace reir".

Road Warrior Animal también explicó por qué siente que WWE está superando los límites permitiendo que Orton continúe luciendo como un salvaje que va haciendo lo que quiere, cuando quiere y contra quien quiere.

"No sé si están yendo un poco lejos mostrando a los fanáticos cuán loco está Randy Orton. Alguien que está tan loco que no le importa nada más, tiene que ser evaluado o suspendido. No puede seguir haciendo lo que está haciendo y hacer que la gente piense: 'Oh, está loco, así es como está'".

Como a Triple H le gusta decir, están haciendo lo mejor para los negocios. Puede que "La Víbora" sea evaluada o suspendida cuando sus locuras afecten a los negocios, o cuando esa locura, como ha ocurrido en el pasado, se vuelva contra sus jefes. Mientras tanto, no se van a interponer en su camino. De hecho, tanto el Jefe de Operaciones como el resto de su familia (Stephanie McMahon, Shane McMahon y Vince McMahon) saben de lo que es capaz.

Quien no lo sabe demasiado bien, no al menos de primera mano, aunque tuvo algunos encuentros con Orton, es Keith Lee, su oponente en el pay-per-view de este domingo. Pero lo sabrá bien sin duda dentro de unos días. A ver qué ocurre en Payback entre los dos.

