Mustafa Ali celebra estar en Main Event: "Demasiado bueno"

Habrá pocos que no estén de acuerdo en que Mustafa Ali merece un manejo mucho mejor por parte de WWE. Es verdad que no se conoce al cien por cien lo que ocurre detrás de cámaras, si ha existido algún problema entre el luchador y la empresa, aunque no ha habido ningún informe que así lo indique.

Por eso no se entiende que esté desaparecido de Monday Night Raw tan poco después de haber vuelto a la acción tras siete meses de ausencia. Precisamente él fue quien solicitó ser cambiado a la marca roja ante la falta de oportunidades en Friday Night SmackDown. Pero el problema no estaba en el programa.

► Mustafa Ali celebra estar en Main Event

No obstante, este luchador no se lamenta por las pocas oportunidades que está teniendo, por haber salido de la televisión sin un motivo aparente para trabajar en el show más irrelevante de la empresa. Hace poco dijo que iba a derribar la casa en el mismo y recientemente, en una nueva publicación en Twitter, Mustafa Ali celebra repetir experiencia, afirmando que es demasiado bueno. Pueden ver lo que ha dicho a continuación:

Not performing on #WWERAW tonight, but taking an opportunity on #WWEMainEvent this week to show everyone I’m way too good. Like waayyyy too good.

📸 @ViewsFromSant pic.twitter.com/DOOsIodcPs — Mustafa Ali / Adeel Alam (@AliWWE) August 25, 2020

"No estuve en Monday Night Raw esta noche pero acepto la oportunidad de estar en WWE Main Event esta semana para mostrar a todo el mundo lo bueno que soy. Demasiado bueno".

Cualquiera pensaría que lo dice con ironía, porque estar en Main Event pudiendo estar en Raw es como poder ser Campeón WWE y conformarse con el Campeonato 24/7. Sin faltar al respeto a nadie, obviamente no todos tienen la posibilidad de ser Campeones Mundiales. Pero quienes sí la tienen no quieren ni oír hablar de este segundo título. Y si bien Mustafa Ali tiene que hacer mucho para ganar un gran campeonato, si le dieran la oportunidad podría hacerlo bien. Al menos la oportunidad de empezar con el Campeonato Intercontinental o el Campeonato de Estados Unidos.

Pero por ahora no parece que vaya a tener nada de eso, no parece que la compañía tenga planes para él. Por eso es de suponer que continuará trabajando en el programa mencionado o haciendo alguna aparición en la marca roja de cuando en cuando.

Es verdad que no hace tanto de su última aparición en televisión (17 de agosto) pero no tuvo un papel relevante, pues sirvió de víctima, como Ricochet y Apollo Crews, para continuar con el impulso a Hurt Business. En el caso de Crews no importa tanto porque es el Campeón de Estados Unidos pero tanto Ricochet como Mustafa Ali como Cedric Alexander están en un momento terrible. Aunque parece quien fuera Campeón de Peso Crucero, antes de que el título entrara a NXT, está comenzando algo que podría llevarlo a entrar a la facción ruda.

