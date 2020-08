Mustafa Ali: "No estoy en Raw, pero sí en Main Event"

Tras siete meses de ausencia de los encordados, después de dos impulsos fallidos debido a las lesiones, el Universo WWE tenía muchas ganas de que volviera a luchar. Todos se emocionaron cuando lo vieron aparecer hace dos semanas en Monday Night Raw. También cuando venció a MVP, actual Campeón de Estados Unidos, en una lucha de tercias.

Pero la ilusión se apagó cuando fue vencido fácilmente por Bobby Lashley la semana pasada. Y cuando anoche ni siquiera estuvo en el show. No ha pasado un mes desde que hizo su regreso y Mustafa Ali vuelve a ser subutilizado.

WWE Main Event es el programa más irrelevante del imperio McMahon. No es tan extraño ver en el mismo a Superestrellas relativamente importantes. Últimamente estuvieron presentes Shayna Baszler, Bianca Belair o Humberto Carrillo.

Pero al mismo tiempo cualquiera puede ver que estos tres luchadores no están haciendo mucho en la marca roja. Aparecen de vez en cuando pero no tienen ninguna rivalidad en funcionamiento ni hueco en los PPV.

Es la misma situación, aunque apenas acaba de volver a la acción, de Ali. Él mismo confirma en Twitter que estará en este show próximamente.

Not on #RAW tonight but you can catch me on #MainEvent this week putting on a banger.

📸 @AnthonyCairo pic.twitter.com/DYdbY0sUAo

— Mustafa Ali / Adeel Alam (@AliWWE) August 4, 2020