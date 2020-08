Mustafa Ali y sus difíciles siete meses ausente de WWE

Antes de retornar unas semanas atrás a la acción en WWE, cambiando Friday Night SmackDown por Monday Night Raw, Mustafa Ali pasó siete meses ausente debido a una lesión, a una nueva lesión que lo aparta del camino cuando parecía estar asetándose como un nombre importante del elenco.

Un asentamiento que no está continuando desde que ha vuelto pues no aparece en el programa de la marca roja desde el 20 de julio. Pero apenas ha regresado por lo que es pronto para saber dónde va a estar dentro de unos meses, si ha conseguido establecerse.

► Mustafa Ali habla de su ausencia de WWE

Antes de verlo, Ali habló así sobre sus meses de ausencia en su reciente visita a WWE The Bump:

"Tener tiempo libre es difícil cuando no lo tienes por elección propia. Pero al mismo tiempo una cosa es pasarlo lesionado y otra poder disfrutarlo. Estuve fuera y no fue un buen momento, aunque sigo teniendo la mentalidad de un artista. "Quiero que la gente entienda que no soy alguien que está enojado, sino alguien que es muy apasionado, que tiene muchas ganas de actuar, que está intentando descubrir por qué no es querido. Porque no existe una explicación real. Y para alguien como yo eso puede ser realmente frustrante. "Pero no voy a sentarme y quejarme. Cuando me llaman, me llaman. Continuaré trabajando. Estoy en la mejor forma de mi vida en este momento. Ahora mismo estoy en mi mejor momento. Puedo trabajar con cualquiera. "Sé que anteriormente he tenido oportunidades y no creo que se trate de cambiar de actitud. Pienso que cada seis meses tienes un nuevo obstáculo delante de ti y ahora es el momento de que reclame lo que es mío. Ahora mismo. Estoy en mi mejor momento. Estoy preparado para trabajar".

Los próximos pasos de Ali en WWE no pintan demasiado bien teniendo en cuenta, además de su desaparición de la televisión en las últimas semanas, que su único combate este mes de agosto fue en Main Event, perdiendo ante Riddick Moss. No está claro ahora mismo cómo podría mejorar su estatus actual y recuperar su momentum. A ver cómo sigue su aventura en las siguientes semanas. Él afirma que no se trata de un cambio de actitud y puede que esa no sea la solución pero sí quizá darle una vuelta a lo que ha mostrado hasta ahora, tener un personaje más interesante.

