Mike Bennett se pronunció sobre la subutilización de Mustafa Ali

Tras siete meses de ausencia de la televisión, el Universo WWE pudo volver a ver una lucha de Mustafa Ali. Mucha gente se emocionó cuando lo vieron aparecer hace dos semanas en Monday Night Raw, formando equipo con Ricochet y Cedric Alexander, y logrando la cuenta de tres sobre MVP, en una lucha de tercias.

No obstante, la ilusión se apagó muy rápido cuando una semana después fue vencido fácilmente por Bobby Lashley. Y anoche, ni siquiera estuvo en el show, y no tiene un rumbo creativo de momento, cayendo nuevamente en el ostracismo, pese a que el propio Mustafa Ali confesó que lo veríamos en Main Event.

► Mike Bennett se pronunció y expresó su frustración con WWE

Y tal cual la historia del hacker de SmackDown, en la que apareció, generó un impacto y volvió a desaparecer, lo mismo pasó con su gran regreso a Raw, y pese a que el luchador es del gusto de los fanáticos, Vince McMahon apenas lo tiene en televisión.

Mike Bennett se pronunció expresando su frustración por la forma como es usado Mustafa Ali en WWE. Se preguntó cómo es que la compañía no puede convertirlo en una gran estrella.

Imagine having @AliWWE on your roster and not making him a top guy 🤷🏼‍♂️ — Miracle (@RealMikeBennett) August 4, 2020

"Imaginen tener a Mustafa Ali en tu elenco y no convertirlo en el mejor."

Un fan trajo a la mesa el hecho de que Mustafa Ali apenas sale en televisión. Bennett respondió le contestó con otro elogio para Ali.

The dude is an A+ wrestler, A+ promo and an A+ human. No brainer to me. https://t.co/J65Xf3ziZk — Miracle (@RealMikeBennett) August 4, 2020

- "Y eso que raramente lo tienen en televisión" - "Este tipo es un luchador A+, un hablador A+ y un ser humano A+. No es difícil para mi."

Ali le agradeció el gesto de Mike Bennett con una publicación.

Much love my dude. I still got a little soul left in the tank. https://t.co/uq0lQgftEr — Mustafa Ali / Adeel Alam (@AliWWE) August 4, 2020

“Mucho amor, amigo. Todavía me queda una pequeña alma en el tanque".

Otro fanático le recuerda el hecho de que renovara contrato, aún a sabiendas de que iba a ser utilizado poco y nada, previo a su despido. Bennett explicó en su momento que el motivo va mucho más allá de aparecer en televisión, y le respondió al fanático en ese sentido, haciéndole un guiño a Mustafa Ali, quien le respondió al despedido luchador con una foto de sus dos hijos, para recordarle a la gente qué es lo que realmente le importa.

- "Imagina volviendo a firmar sabiendo que serás raramente utilizado." - "Imagina que te digan que serás utilizado y teniendo dos niños quienes son lo más importante. Preguntando por un amigo."

Tendremos que ver si WWE encuentra una manera de utilizar a Mustafa Ali ahora que regresó a Raw, esperando que no desaparezca de la programación como el hacker de SmackDown.

__________________________________________________________

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto.