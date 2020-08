Mustafa Ali, ¿también defenestrado por Vince McMahon?

La historia del regreso a las pantallas de Mustafa Ali terminó antes de empezar, o bien nació muerta, pues no ha podido tener menor recorrido, tras apenas dos semanas. Y el ex-205 Live no pudo esconder cierta frustración en estas declaraciones que concedió en el último programa de The Bump.

«No he ganado todavía un título, a pesar de llevar en WWE desde 2016. No me quejo, lo único que quiero y pido es poder contar una historia. Y puedo sentarme aquí y decirle a todo el mundo que aún no he tenido la oportunidad [...] Como talento es algo frustrante, ansío poder contar algo. Creo que soy el mejor del mundo haciéndolo, y una vez tenga la oportunidad, será algo de lo que la gente hable durante años».

Pero Ali ya ni siquiera en Main Event conoce el éxito, pues esta semana fue derrotado por Riddick Moss. Situación sobre la que Paul Davis de WrestlingNews.Co reportó lo siguiente.

«Parece que Vince McMahon se ha rendido con otra Superestrella de WWE que estaba lista para hacer grandes cosas hace un par de meses [...] «La derrota de Ali frente a Moss en Main Event es significativa, porque Moss no es alguien que fuera un habitual de televisión antes de que empezara la pandemia. Moss era alguien que recibió un impulso moderado hasta que la pandemia empezó y optó por quedarse en casa, ya que quería tomar muchas precauciones con su hermano, que padece fibrosis quística. «Mientras tanto, Ali, quien se supone iba a ser la persona involucrada en la historia del pirata informático, no apareció esta semana en Raw. La historia demuestra que luchadores de menor tamaño como Ali normalmente no son impulsados como grandes estrellas, y al igual que Ricochet y Cedric Alexander, no son usados con frecuencia o se les envía a shows de categoría C como Main Event».

► El club de los cruceros

De hecho, el martes Ali tuiteaba un mensaje que muchos fans criticaron por suponer una presunta muestra de conformismo.

«No estoy en Monday Night Raw esta noche pero pueden verme esta semana derribando la casa en WWE Main Event»

Poco a poco, se diría que todos los cruceros que ascendieron al elenco principal están siendo puestos en su sitio por Vince McMahon...

