Randy Orton busca venganza de Drew McIntyre, Payback los espera

La derrota en SummerSlam no cayó nada bien a Randy Orton, quien no supo asimilar esta caída y está buscando la venganza.

Al inicio del programa de RAW, Drew McIntye se congratuló de haber retenido el Campeonato de WWE, incluso se burló de haberlo hecho con un toque de espaldas sencillo.

Además, retó a que The Viper lo volviera a enfrentar y eso fue lo que el Asesino de Leyendas hizo de inmediato.

Cuando Drew abandonaba el ring, Randy Orton lo atacó por la espalda y pese a intentar reaccionar, el monarca de WWE no pudo contra Orton, quien le acomodó dos patadas en la cabeza en backstage para dejarlo fuera de combate.

