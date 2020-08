3 x 3: Lo mejor y lo peor de AEW Saturday Night Dynamite

AEW SATURDAY NIGHT DYNAMITE .— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, en un horario inusual debido a que TNT tuvo que hacer cambios en su programación debido a los Playoffs de la NBA, lo cual implicó que compitiera contra NXT TakeOver XXX. En el estelar, Brodie Lee se coronó como el nuevo Campeón TNT.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW SATURDAY NIGHT DYNAMITE

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

LO PEOR

3- Brandi Rhodes y Allie vs. Ivelisse y Diamante

Brandi Rhodes es una figura clave en el backstage dentro de All Elite Wrestling, pero eso no la obvia de las críticas por su desempeño en el ring. Su compañera Allie tampoco es mucho mejor que digamos, como se demostró en la lucha por equipos en AEW Dynamite esta semana, donde afortunadamente ganó la pareja de latinas, Ivelisse y Diamante. Sin embargo, pese a tener algo de tiempo para mostrarse, esta división necesita ser trabajada y rápido.

2- FTR

La combinación de Tully Blanchard y FTR parece funcionar de alguna manera, incluso mejor de lo que parecían Blanchard y Shawn Spears, honestamente. Qué bueno es que en un lapso de semanas, hemos visto a Ric Flair tener uno de los mejores segmentos del año en Raw, mientras que Arn Anderson y Tully Blanchard se han convertido en los pilares de AEW Dynamite.

Sin embargo, por muy buenos que sea Cash y Dax en el ring, la promo que dieron en AEW Dynamite con FTR y Hangman Page parecía realmente decepcionante. Está claro como el día que Wheeler y Hardwood están en su mejor momento cuando dejan que sus puños hablen por AEW Dynamite, y quizás la asociación con Blanchard puede ayudarles en ese sentido, dejando que el miembro del Salón de la Fama WWE hable por ellos.

1- MJF quiere prohibir el Paradigm Shift

A pesar de lo genial que fue MJF durante el curso de su promoción, lo que hace que este segmento sea lo 'peor' es que hay una sensación de tontería alrededor del hecho de querer prohibir el Paradigm Shift y, de alguna manera, Jon Moxley y la comedia de AEW no se mezclan. MJF no ha parecido una gran amenaza hasta ahora para Jon Moxley en AEW Dynamite y ¿alguien en su sano juicio piensa que es una amenaza legítima para el campeón mundial, rumbo a All Out? No es la mejor construcción.

LO MEJOR

3- Hikaru Shida recibe un reto interesante

El primer avistamiento de la Campeona NWA Thunder Rosa en AEW Dynamite fue bienvenida y la promo que dio fue asombrosa. Thunder Rosa vs.Hikaru Shida será un encuentro fantástico y seguramente elevará la división femenil de AEW al siguiente nivel, a la vez que le da a Shida una retadora que finalmente represente una amenaza. Uno espera que estas disputas entre varias promociones continúen porque son realmente emocionantes.

2- Eddie Kingston forma un nuevo grupo

Desafortunadamente, debido a las circunstancias que existen en todo el mundo, PAC ha estado fuera de la programación. Y como resultado, Pentagon y Fenix han caído uno o dos peldaños en AEW Dynamite y no tienen tantas apariciones como solían ser, cuando recién habían formado Death Triangle. Afortunadamente, Eddie Kingston, quien tuvo una actuación fantástica contra Cody Rhodes no hace mucho, regresó a AEW Dynamite nuevamente esta semana y formó una nueva facción con The Lucha Brothers, The Butcher y The Blade.

Debería ser interesante ver cuál es la situación cuando PAC regrese a AEW Dynamite, una vez que las cosas vuelvan a normalizarse. Pero hasta entonces, tener a Eddie Kingston como portavoz de The Lucha Brothers, The Butcher y The Blade, parece que es lo más inteligente y uno tiene curiosidad por ver qué sucede la próxima semana en AEW Dynamite.

1- Brodie Lee nuevo Campeón TNT

Algunos pueden creer que el titular principal que sale de AEW Dynamite es que Brodie Lee pulverizó a Cody Rhodes para convertirse en el nuevo Campeón de AEW TNT, pero por el contrario, lo que sucedió en el programa de esta semana es mucho más significativo que eso. The Dark Order finalmente lució relevante y destruyó a Cody Rhodes, Brandi Rhodes e incluso al miembro del Salón de la Fama WWE, Arn Anderson, demostrando por qué son una fuerza a tener en cuenta. Cody sufrió una inesperada, pero necesaria paliza.

_______________________________________________