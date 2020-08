Cómo ver Payback 2020 en vivo: horarios por país

Recordando a aquel This Tuesday In Texas de 1991, WWE retoma la idea de programar un PPV apenas una semana después de otro evento de este tipo. SummerSlam 2020 tuvo lugar el domingo, y quizás para volver a presumir de su ThunderDome, Vince McMahon ordenó la realización de una nueva entrega de Payback cual Backlash de WrestleMania, tres años después de la última.

No obstante, la justificación oficial pasa por el "kayfabe", claro está. En teoría, varias de las historias que desembocaron sobre "The Biggest Party of the Summer" tendrán una necesaria continuidad durante Payback 2020, si bien ya expuse, por ahora, los encuentros presentados no justifican tal saturación de contenido.

Pero SUPERLUCHAS estará ahí contra toda infobesidad posible, y de nuevo les trae los horarios de emisión de Payback 2020 este próximo domingo en los principales países de la comunidad hispana, acompañados de las maneras de seguimiento del último gran show del verano en WWE.

► Horarios por país

(Kickoff)

Ciudad de México (México) - 5:00 PM

Madrid (España) - 0:00 AM del lunes 31 de agosto

Santiago (Chile) - 6:00 PM

Buenos Aires (Argentina) - 7:00 PM

Bogotá (Colombia) - 5:00 PM

Asunción (Paraguay) - 6:00 PM

Belmopán (Belice) - 4:00 PM

Caracas (Venezuela) - 6:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) - 4:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) - 5:00 PM

La Habana (Cuba) - 6:00 PM

La Paz (Bolivia) - 6:00 PM

Lima (Perú) - 5:00 PM

Managua (Nicaragua) - 4:00 PM

Montevideo (Uruguay) - 7:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) - 6:00 PM

Quito (Ecuador) - 5:00 PM

San José (Costa Rica) - 4:00 PM

San Juan (Puerto Rico) - 6:00 PM

San Salvador (El Salvador) - 4:00 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) - 6:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) - 4:00 PM

(Show principal)

Ciudad de México (México) - 6:00 PM

Madrid (España) - 1:00 AM del lunes 31 de agosto

Santiago (Chile) - 7:00 PM

Buenos Aires (Argentina) - 8:00 PM

Bogotá (Colombia) - 6:00 PM

Asunción (Paraguay) - 7:00 PM

Belmopán (Belice) - 5:00 PM

Caracas (Venezuela) - 7:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) - 5:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) - 6:00 PM

La Habana (Cuba) - 7:00 PM

La Paz (Bolivia) - 7:00 PM

Lima (Perú) - 6:00 PM

Managua (Nicaragua) - 5:00 PM

Montevideo (Uruguay) - 8:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) - 7:00 PM

Quito (Ecuador) - 6:00 PM

San José (Costa Rica) - 5:00 PM

San Juan (Puerto Rico) - 7:00 PM

San Salvador (El Salvador) - 5:00 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) - 7:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) - 5:00 PM

► Cartel

CAMPEONATO UNIVERSAL

Bray Wyatt (c) vs. Braun Strowman vs. Roman Reigns

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE

Sasha Banks y Bayley (c) vs. Shayna Baszler y Nia Jax

Randy Orton vs. Keith Lee

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Apollo Crews (c) vs. Bobby Lashley

► Cómo ver Payback 2020