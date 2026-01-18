3×3: Lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA en FOX

LUCHA LIBRE AAA EN FOX.— Este sábado se celebró el primer episodio de Lucha Libre AAA en FOX. El programa concluyó con una lucha para definir al Contendiente número 1 al MegaCampeonato AAA entre Hijo de Vikingo y El Grande Americano, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE LUCHA LIBRE AAA EN FOX

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA EN FOX, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Luchas demasiado cortas

Una hora es muy poco para un programa televisivo actual, y eso se notó en las primeras dos luchas, que duraron un suspiro. No hubo tiempo de armar nada emocionante, y como resultado, éste ha sido el pero programa de AAA en su era WWE.

► 1– Santos Escobar

No es que haya sido mala su incorporación, sino que fue un segmento que quitó mucho tiempo a un programa que carecía del mismo. Bien pudo aparecer así nomás en el reto abierto de Hijo del Dr. Wagner Jr. en el segundo episodio.

LO MEJOR

► 3– La producción

La producción de WWE es impecable, y estuvo todo muy bien pensado y armado. Contrastó con lo caótico que fue el primer episodio de TNA en AMC.

► 2– Rey Mysterio

Se agradece que hayan traído a Rey Mysterio para dar el banderazo de salida a la era de AAA en FOX. De paso sirvió como imán de taquilla para asegurar el lleno en el Gimnasio Juan de la Barrera.

► 1 – Hijo del Vikingo vs. El Grande Americano

Cuando empezó, faltaban menos de cinco minutos para la hora, así que parecía que terminaría pronto con alguna intervención, pero se extendieron casi 15 minutos más, dando la única lucha con duración decente. Y además fue de muy buena calidad.