3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 13 de enero 2026

WWE NXT 13 DE ENERO 2026.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Vengeance Day. En el segmento estelar, Joe Hendry derrotó a Dion Lennox en una lucha sin descalificación.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 13 DE ENERO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 1- División varonil

La división varonil está experimentando un cambio, pero ciertamente la salida de Oba Femi deja mucho más que un hueco porque ahorita NXT está carente de estrellas. Salvo Ricky Saints y Ethan Page, con Joe Hendry y Dion Lennox en un segundo escalón, y con la incertidumbre respecto al nuevo rol de Tony D’Angelo, parece que la marca no tienen más luchadores en quien pueda recaer la responsabilidad como el sucesor de Oba Femi. Quizás eso pueda cambiar en el futuro, pero ciertamente necesitan generar impacto inmediato.

LO MEJOR

► 3- Jasper Troy vs. Tavion Heights

Un combate bastante bueno considerando su duración. Era potencia contra velocidad y estructura, y Troy no estaba dispuesto a perder su título todavía.

► 2- Joe Hendry vs. Dion Lennox

La victoria de Hendry fue la decisión correcta, y fue bueno que, con el apoyo de OTM, se haya convertido en una lucha sin DarkState sacando una gran ventaja de la estipulación. La participación de D’Angelo continúa este arco argumental de un personaje al estilo de Punisher, sin lealtades y eliminando a todos sin distinción. No estuvo en el mejor sitial por el lento comienzo.

► 1– Lola Vice vs. Kelani Jordan

Un gran comienzo de programa. La animosidad entre estas mujeres era real y palpable, pero la lucha no se sacrificó por la calidad. La victoria de Lola es la decisión correcta, ya que la prepara para enfrentarse a Izzi Dame por el Campeonato femenil norteamericano.