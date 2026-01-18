► Total Non-Stop Entertainment

[Countdown To Genesis]

CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Stacks (c) (con Arianna Grace) derrotó a Eric Young, BDE y KJ Orso para retener el título.

Tessa Blanchard y Mila Moore (con Victoria Crawford y Robert Stone) derrotaron a Indi Hartwell y Vicious Vicki.

[Show principal]

AJ Francis (con Prime Time) derrotó a Rich Swann . Mi antipatía hacia Francis no cesa y me temo que tal resultado lo encamina hacia un título, pero debo reconocer que el tipo ha mostrado cierta progresión sobre el ring. Lo cierto, también, es que tener a Swann como partenaire facilita las cosas. Tras unos 12 minutos de lucha y un pinfall fallido de Swann consecuencia de que Francis pusiera un pie en la primera cuerda, este finiquitó el combate con su Down Payment y la cuenta de tres. Prime Time, al parecer, es otro creador de contenido. Nunca te acostarás sin saber algo nuevo.

TNA dio cuenta de lo sucedido en las postrimerías del estreno de iMPACT! en AMC, cuando Nic Nemeth intentó sin éxito canjear su Call Your Shot y se decretó una revancha entre Mike Santana y Frankie Kazarian con Nemeth como árbitro especial.

Ante el micrófono de Gia Miller, Mike Santana dijo estar preparado para la pelea de su vida y mandó recuerdos a su familia.

Mustafa Ali (con Order 4) derrotó a Elijah . Como comenté en la previa, estos dos luchadores podían dar un buen duelo, pero las interferencias de Order 4 marcaron todo su desarrollo, con la réferi, Alice Lane, siendo incluso sacada del ring por Special Agent 0 para evitar que completara una aparente cuenta de tres. Los lacayos finalmente fueron expulsados, pero el daño ya estaba hecho. Y aún así, hubo tiempo para que Tasha Steelz causara la última distracción, que permitió que Ali le endosara un guitarrazo a Elijah y lo pusiera de espaldas planas.

THE FINAL DANCE: Eddie Edwards derrotó a JDC . Un 1 vs. 1 cumplidor entre las doce cuerdas, aunque carente de la supuesta emotividad que debe tener una lucha de retiro. Primero, por el hecho subjetivo de que JDC no es precisamente uno de mis luchadores favoritos. Segundo, por el hecho objetivo de que nunca fue una figura de peso en TNA, donde apenas ha competido tres años. Edwards cubrió a su amigo tras dos Boston Knee Parties. Antes, JDC dejó un guiño a John Cena al mirar a cámara mientras estaba encerrado en un Sleeper. En el poscombate, todo The System, varios talentos, Tommy Dreamer y Carlos Silva lo despidieron en el stage.

TNA informó que Steve Maclin estaba lesionado por el ataque sufrido a manos de los NXT Outlaws.

Recordatorio de lo sucedido entre los Hardy y los Righteous este jueves.

Ryan Nemeth derrotó a Mara Sadè . Menos mal que duró poco, unos cinco minutos. Tras varios gritos de de Nemeth muy sobreactuados, el hermano de Nic Nemeth tuvo que valerse de las cuerdas y agarrar los pantalones de Sadè para ponerla de espaldas planas y completar una cuenta de tres. Punto completamente innecesario en el menú que si buscaba servir como alivio cómico respecto al retiro de JDC, no lo logró.

En backstage, Arianna Grace se jactó de que su noviete Stacks retuviera el Campeonato Internacional TNA y su padre no se saliera con la suya y advirtió a este de que podría perder su empleo en favor de Daria Rae (la otrora Sonya Deville).

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Léi Yǐng Lee (c) (con Xia Brookside) derrotó a Zaria (con Sol Ruca) para retener el título . Como el choque fue un «face» vs. «face», ni Brookside ni Ruca torpedearon la acción, y esto propició que resultara uno de los mejores puntos de la velada… hasta la entrada en escena de The Elegance Brand, provocando que Brookside y Ruca cargaran contra ellas, luego de que Zaria pareciera tener la lucha ganada y un golpe fortuito sobre la réferi impidiera el conteo de tres. También comentado en el previo, la australiana suplió bien a Dani Luna, rival original de Lee y aunque nadie apostase por su victoria, WWE quiso protegerla con el comentado spot. En el último compás, Lee evitó su F6, la cosió a patadas y la remató mediante su Warrior’s Way para el pin. Zaria y Ruca buscarán una oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts que ostentan las elegantes en el próximo episodio de NXT. Una vez concluida la defensa, Elayna Black (la otrora Cora Jade en WWE) apareció en el stage e hizo el gesto de querer el oro de Lee.

Entre bastidores, Nic Nemeth volvió a sugerir que canjearía su Call Your Shot al final del estelar.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The Hardys (c) derrotaron a The Righteous (Vincent y Dutch) para retener el título . Matt y Jeff fueron contra sus retadores antes de que la música de estos terminase. El encuentro estuvo cargado de palabras por parte de Vincent y Dutch, mostrándose culpables por tener que castigar a los Hardy, sugiriéndose que no pretendían ganar, pues en la última secuencia Dutch no entró al ring para ayudar a Vincent y a cambio tomó un micro para decir que eso era exactamente lo que querían… Así, Matt y Jeff sacaron provecho y finiquitaron a Vincent con el combo Twist Of Fate + Swanton Bomb, seguido de la cuenta de tres. Y siguiendo con lo desconcertante, Dutch les deslizó los cinturones a Matt y Jeff y luego ayudó a su socio de vuelta a vestidores, quien también lucía contento. Todo este trabajo de personaje no fue muy bien recibido por el público. Normal.

En un vídeo pregrabado, Leon Slater comentó su imposibilidad de estar en Genesis (curiosamente, para beneficio de WWE), dio las gracias a Joe Hendry por suplirle y prometió que Cedric Alexander y Moose tendrían su oportunidad titular.

TRIPLE AMENAZA: Joe Hendry derrotó a Moose y Cedric Alexander . Una pena que el combate con menos en liza acabase siendo uno de los pocos oasis luchísticos de Genesis. Hendry, Moose y Alexander se combinaron bastante bien y Moose se ganó el apoyo del respetable al ser uno de los más castigados (concretamente su espalda). Como última secuencia, Alexander volvió a atacar ese punto con su Lumbar Check, sacándolo de la pugna. Entonces, Hendry aplicó su Standing Ovation sobre Alexander y lo cubrió. WWE, de nuevo, haciendo de las suyas.

En la rampa de entrada, Tommy Dreamer iba a dar su predicción sobre el «main event», acompañado de Santino Marella, pero Darie Rae interrumpió el bonito momento y ordenó que la lucha de marras comenzara ya. Menos mal. Gracias.

CAMPEONATO MUNDIAL TNA, TEXAS DEATH MATCH: Mike Santana (c) derrotó a Frankie Kazarian para retener el título [Nic Nemeth ejerció de réferi especial] . Las reglas fueron las clásicas, algo que no se veía en bastante tiempo y me gustó: el duelo sólo podía ganarse como si de un «Last Man Standing» se tratase (conteo de 10 sin que tu rival se levante), pero antes, había que consumar un pinfall o una rendición. Aunque se echase de menos algo más de brutalidad, el tercer oasis luchístico de la noche. Santana y Kazarian emplearon bastantes objetos (escalera incluida) y llevaron su golpiza por diversas zonas llenas de público. Además, Nemeth tuvo un rol como árbitro de bajo perfil, sin ardides. Transcurridos cerca de 18 minutos, Santana se enrolló el brazo derecho de alambre de espino y endosó su Spin The Block a Kaz, lo puso de espaldas planas por tres segundos y el veterano no pudo levantarse a tiempo.

Como epílogo, Nemeth sorprendió a Santana con su Danger Zone, pero el ex-LAX se repuso e impidió que el otrora Dolph Ziggler canjeara su Call Your Shot. Final feliz.

⇒ Tres combates rescatables de ocho no parece muy buena estadística. Expuse en el previo que visto el debut de iMPACT! en AMC, con tan ínfimo protagonismo de lo que sucede entre las doce cuerdas, y vista la dinámica de TNA durante el último año, tal vez podíamos esperar lo mismo de Genesis. Evidentemente, en un PPV debes abordar tus combates anunciados, y aunque el reparto de tiempos se hizo bien, TNA volvió a empeñarse en sobrecargar casi cada punto, amén de que algunos ni debieron haberse programado y otros se vieron perjudicados por las bajas imprevistas. Resultaría fácil calificar este show de «oportunidad perdida», pero no creo ya ni que el principal propósito de los responsables de TNA sea demostrar que en su producto puede haber LUCHA LIBRE.

4/10

