3x3 WWE SmackDown 16 de enero de 2026 | Torneo de contendiente #1

WWE SMACKDOWN 16 DE ENERO 2026.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo hacia el Royal Rumble 2026. El programa concluyó con una lucha por el torneo para definir al Contendiente número 1 al Campeonato WWE entre Sami Zayn e Ilja Dragunov, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 16 DE ENERO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Jordynne Grace vs. Chelsea Green

Esta lucha solo sirvió como pretexto para que Jordynne Grace pudiera lanzarle un reto a Jade Cargill. Green se vio demasiado débil y no tuvo las esperadas interferencias por parte de sus aliadas, lo cual se vio raro. Quizá habría sido mejor que Grace enfrentará a alguna luchadora local.

► 1– Formato de tres horas

Tres horas siempre es demasiado, en especial con la excesiva oferta luchística que existe en la actualidad. A pesar de que hubo buenas luchas, hubo demasiados tiempos muertos, mismos que hacen de ésta una experiencia sumamente cansada.

LO MEJOR

►  3– El torneo

El torneo para definir al contendiente #1 al Campeonato Indisputable WWE estuvo bien pensado. Independientemente de quién gane, han salido buenas historias de estas luchas.

►  2– Carmelo Hayes vs. Leon Slater

El Campeón de la División X TNA volvió a aparecer en WWE, ahora para enfrentar a Carmelo Hayes por el Campeonato de los Estados Unidos. Ambos mostraron una gran química, dando una estupenda lucha.

► 1– Sami Zayn vs. Ilja Dragunov

Dos luchadores que nunca decepcionan volvieron a enfrentarse para cerrar las luchas de la primera fase del torneo. Fue la más brutal de todas y cerró con broche de oro un episodio de SmackDown muy disfrutable. Hasta el momento va muy bien el 2026 para la marca azul.

