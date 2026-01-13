3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 12 de enero 2026

WWE RAW 12 DE ENERO 2026.— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya dejamos Survivor Series atrás. En el evento estelar, tuvimos una lucha entre Gunther y AJ Styles, con victoria del primero.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 1 – Je’Von Evans vs. Bravo Americano

Tiene todo el sentido que estos americanos le dieran buena imagen a Evans al principio de su etapa en Raw y el combate se basó en eso, sin que se viera algo extraordinario. Aunque Los Americanos eran los rudos, era obvio que El Grande habría recibiría ovaciones en esta lucha debido a las especulaciones en línea sobre su identidad.

LO MEJOR

► 3– Dragon Lee y Penta vs. Austin Theory y Bronson Reed

Todos sabíamos que Bron Breakker tendría algún impacto en este combate tras el segmento anterior con Pearce y Heyman. El combate estuvo bien, pero es el post-combate lo que tendremos que recordar para el futuro.

► 2- The Kabuki Warriors vs. Lyra Valkyria y Bayley vs. The Judgment Day

Fue un poco difícil seguir el hilo de lo que estaba pasando, pero hubo acción buena y sólida. Por suerte, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que Liv y Rhea tuvieron su rivalidad, así que se siente un poco fresco, así como el equipo entre Liv y Roxanne posicionándose como las nuevas retadoras.

► 1- Gunther vs. AJ Styles

Lo complicado de organizar este combate es que Gunther iba a ser aclamado por su gente sin importar lo que le hizo a John Cena. Nada en contra de Styles, quien también recibió el apoyo del público, pero Gunther es su hombre, quien aún así dio una brillante actuación de villano por parte de Gunther, quien se sobrepuso a un final polémico con una artimaña, permitiendo que esta historia pueda continuar.