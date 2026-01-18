3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 17 de enero 2026

AEW COLLISION 17 DE ENERO 2026.— Este jueves se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya dejamos atrás a AEW Worlds End. En el combate estelar, Hangman Page y JetSpeed derrotaron a The Opps para convertirse en los nuevos Campeones Mundiales de Tríos AEW.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 17 DE ENERO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Andrade El Idolo vs. Angelico

Se esperaba un poco más de Lady Frost. Aun así, en menos de 3 minutos demostró una buena ofensiva, así que algo es algo. Mina lució bien y realmente aprovecharon el tiempo que les dieron.

► 1- Megan Bayne y Penelope Ford vs. Danielle Kamela y Viva Van

Brody King está de vuelta en pantallas, pero necesitan hacer algo con él.

LO MEJOR

► 3- Jack Perry vs. Anthony Bowens

El combate fue bastante bueno y que Perry ganara es la opción más lógica, pero ya hemos visto a Perry contra Ricochet por el título. No ayuda que el campeonato Nacional no parezca importante desde el principio y que ahora el campeón ya esté intercambiando victorias con Perry. Que Bowens consiga algunos combates serios es bueno, pero es difícil imaginar que llegue a algún lado por sí solo.

► 2- SkyFlight vs. Don Callis Family

SkyFlight es bueno, pero los han destrozado tanto que ya no significan nada. Por otro lado, tienen una configuración familiar bastante floja, lo cual dice mucho, ya que su interés inicial es limitado.

► 1- The Opps vs. Hangman Page y JetSpeed

Esto se estaba haciendo un poco pesado a mitad de combate, pero que los títulos pasaran a un equipo nuevo debería ayudarles un poco. Los Opps ya habían ostentado los títulos durante más tiempo que cualquier otro equipo en la historia y no habían hecho nada con ellos en meses, siendo el cambio bienvenido, más aún con la salida de Hobbs de AEW. Veremos qué pasa con los nuevos monarcas, quienes no deberían conservarlo por mucho tiempo.